Любой долг может стать основанием для отключения газа

Во время военного положения в Украине отключить газ могут. И причина — не только в наличии долга за коммуналку.

В Украине долги за коммунальные услуги после начала полномасштабной войны стали привычным явлением. Для многих граждан счета за коммуналку превратились в серьезную проблему. Фокус пообщался с юристом и выяснил, имеют ли право отрезать потребителей от газоснабжения во время войны, при каких условиях возможно отключение газа и предусмотрена ли законом "критическая" сумма долга.

Могут ли в Украине отключить газ во время войны

С начала полномасштабной войны государство ввело некоторые гарантии для защиты бытовых потребителей. Однако, как отметила в разговоре с Фокусом адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус, эти гарантии имеют четкие границы и не означают полный запрет на отключение газа.

Правила по отключению коммунальных услуг изменились в конце 2023 года. Тогда Кабинет Министров Украины принял постановление № 1405, которым внесли изменения в предыдущее постановление № 206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" от марта 2022 года.

Согласно новым правилам, отменен запрет на начисление штрафов, пени и процентов за долги за коммунальные услуги, а также отменен запрет на отключение услуг за неуплату. Это касается общин, которые не находятся в зонах боевых действий, возможных боевых действий или оккупации, при условии, что потребителя предварительно уведомили о возможном отключении.

"То есть сейчас поставщики имеют право инициировать прекращение предоставления услуг бытовым потребителям, расположенным на соответствующих территориях, за задолженность по оплате, кроме объектов потребителей, которые были повреждены в результате военных (боевых) действий при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги", — пояснила юрист.

В каких случаях могут прекратить поставки газа

Существуют несколько ситуаций, когда газопоставщик имеет право прекратить поставки газа. Как объясняет Ольга Брус, такие действия регулируются законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем и Правилами поставки природного газа, утвержденными постановлением Национальной комиссии № 2496 от 30 сентября 2015 года.

Самой распространенной причиной отключения является просроченная задолженность. Если потребитель не оплачивает счета за газ в сроки, предусмотренные договором, поставщик имеет право инициировать отключение.

Голубое топливо также могут отключить, если потребитель нарушает условия договора. Это касается случаев, когда человек:

самовольно подключилась к газовым сетям;

вмешивается в работу счетчика;

потребляет газ без заключенного договора.

Еще одно основание для отключения — недопуск работников оператора газовых сетей для проверки, обслуживания или снятия показаний счетчика, если потребителя предупредили заранее.

Важно понимать, что газ могут отключить даже при наличии оплаченных счетов. Это происходит, если его дальнейшее использование представляет угрозу жизни, здоровью или имуществу людей. Подачу голубого топлива возобновят после устранения опасности.

Перед отключением соответствующей услуги поставщик обязан предупредить потребителя о прекращении поставок в определенном законом порядке и срок

Любой долг может стать основанием для отключения газа

По словам Ольги Брус, законодательство Украины не устанавливает конкретного минимального или максимального порога долга, после которого автоматически прекращается поставка газа и предоставление соответствующей услуги.

"На самом деле, значение имеет не размер долга, а конкретный факт просрочки оплаты, срок невыполнения обязательств предусмотренных договором и игнорирование письменного предупреждения поставщика о наличии долга", — рассказала юрист.

То есть, любая сумма долга может стать основанием для отключения газа, если потребитель не реагирует на сообщение поставщика и не пытается урегулировать ситуацию.

Ранее Фокус писал, что украинцы получают счета даже во время отключений электроэнергии. Руководитель Союза потребителей Олег Попенко объяснил, что граждане обязаны передавать показания счетчиков, а если этого не сделать, платеж начисляется автоматически по среднему потреблению прошлых периодов. Отсутствие света или тепла не считается форс-мажором.