В Украине восстановлен ход исковой давности, который снова применяется в обычном режиме, а механизм "заморозки" долгов больше не действует. Фокус выяснил, что это означает для должников.

Режим исковой давности в стране снова действует. Согласно закону № 4434-ІХ, он работает без остановок даже во время военного положения. А это значит, что вопросы старых коммунальных долгов снова будут рассматриваться в судебном порядке по общим правилам.

Как пояснил Фокусу адвокат и управляющий партнер АО "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко, ключевой вопрос заключается не в "списании", а в процессуальных последствиях пропуска сроков: "Восстановление течения исковой давности не является механизмом массового аннулирования задолженности. Сам долг не исчезает: суд может отказать в его взыскании, если кредитор пропустил срок исковой давности".

Исковая давность вернулась — что это значит для потребителей

"Закон от 14 мая 2025 года исключил пункт 19 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины, который останавливал течение исковой давности на период карантина и военного положения. Поэтому "замораживание" сроков, которое длилось с 2020 года, в частности, карантина, было прекращено", — добавляет юрист.

Поэтому сейчас общий срок исковой давности для коммунальных долгов составляет три года, для пени и штрафов применяется 1-летний срок, а военное положение больше не влияет на течение исковой давности.

В то же время закон не предусматривает автоматического списания задолженности — ни для коммунальных долгов, ни для других обязательств.

Возвращение обычного режима исковой давности стало сигналом как для потребителей, так и кредиторов Фото: slavdelo.dn.ua

Как считаются сроки после "паузы"

Порядок исчисления сроков зависит от того, когда именно возникла задолженность. То ли во время остановки (полный 3-летний срок начинает исчисляться с 4 сентября 2025 года), то ли до остановки, когда часть срока исчисляется до начала карантина или военного положения, остальные — с 4 сентября 2025 года.

Отдельное значение имеют обстоятельства, которые могут прервать течение срока, в частности, частичная оплата долга, письменное признание задолженности, переписка, претензии или акты сверки.

Как отмечает Сергей Литвиненко, в таких спорах решающими становятся не общие даты, а конкретные документы: "Во многих случаях для разрешения спора имеет значение не только дата возникновения долга, но и факты прерывания или возобновления течения срока".

Восстановление течения исковой давности не является механизмом массового аннулирования задолженности Фото: Pexels

Может ли суд "списать" долг из-за войны

"Восстановление течения исковой давности не является механизмом массового аннулирования задолженности. Сам долг не исчезает: суд может отказать в его взыскании, если кредитор пропустил срок исковой давности. Однако это является лишь процессуальным следствием пропуска срока, а не списанием долга как такового", — объясняет Литвиненко.

Суд не аннулирует долги и не "прощает" их из-за военного положения. Единственное, что может сделать судья, — отказать во взыскании, если срок исковой давности истек и должник заявил об этом. Без такого заявления суд не применяет исковую давность автоматически. Даже в случае отказа в иске сам долг формально продолжает существовать как обязательство и не может быть принудительно взыскан в судебном порядке.

Юристы объяснили, спишет ли суд долги из-за войны Фото: Pexels

Последствия для кредиторов и должников

Возвращение обычного режима исковой давности стало сигналом для обеих сторон. Для кредиторов, а именно ЖЭКов, ОСМД, поставщиков услуг это означает необходимость проверить сроки по каждой задолженности, собрать первичные документы, подать иски до истечения срока, если он еще действует.

А для должников — это основание проверить дату возникновения долга, проанализировать, не истек ли срок исковой давности, а при наличии уважительных обстоятельств подготовить ходатайство о восстановлении срока или же заявить о его истечении в суде.

Как заключает эксперт, возвращение исковой давности не создает победителей "по умолчанию".

"Это не является автоматическим списанием задолженностей, но служит сигналом для обеих сторон: кредиторам следует проверить задолженности и принять необходимые меры, а должники должны выяснить свой правовой статус и, при необходимости, искать компромиссы или готовить защиту", — добавляет адвокат.

Итак, в условиях военного положения потребители должны вовремя оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать негативных последствий. В то же время, если действительно сложились сложные жизненные обстоятельства, возможно договориться с поставщиком о реструктуризации долга, чтобы уменьшить финансовое давление и разбить платежи на более удобные для потребителя суммы, и таким образом постепенно погасить долг. Так, по словам адвоката АО "EvrikaLaw" Ольги Брус, если у потребителя есть имеющаяся задолженность, поставщик обычно сообщает ему о необходимости погашения долга.

Отметим, что на этом этапе можно провести переговоры и заключить договор реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг.

Важно

"Если же потребитель будет игнорировать сообщение поставщика, и не осуществляет оплату задолженности, то поставщик может обратиться в суд с целью принудительного взыскания долга. В дальнейшем, на основании решения суда будет открыто исполнительное производство, в рамках которого будет происходить принудительное взыскание долга за оплату коммунальных услуг", — объясняет Ольга Брус.

Как Фокус писал ранее, согласно постановлению КМУ №260 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения", долги за коммуналку взимать запрещено с потребителей, жилье которых осталось на территории боевых действий. Такие потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий их отсутствие по месту жительства.