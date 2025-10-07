В Украине стало больше должников за коммунальные услуги. Фокус узнал все о взыскании и выселении из жилья за долги во время действия военного положения, а также законы, которые защищают граждан — освобождают от последствий за неуплату и уменьшают финансовое бремя.

Украинцы не платят за жилищно-коммунальные услуги и бьют рекорды по задолженности. По состоянию на сентябрь 2025 года в Украине открыто 788 507 исполнительных производств из-за неуплаты коммуналки. Согласно данным сервиса OpenDataBot, это на 13% больше, чем в июле 2024-го.

Согласно данным сервиса, больше всего должников проживает в прифронтовых регионах:

Днепропетровщина — 150 506 (19%);

Харьковщина — 128 217 (16%);

Донецкая область — 81 536 (10%);

Полтавщина — 57 605 (7%);

Запорожье — 53 797 (7%).

Наибольшие суммы задолженностей приходятся на теплоснабжение — более 330 тысяч случаев (42%). Далее следуют долги за воду (21%), жилищное обслуживание (12%), электроэнергию и газ.

Платить кредиты, займы, коммунальные услуги и т.д. нужно и во время войны, но есть нюансы

Социальный портрет должника

По статистике, 56% должников составляют женщины, а больше всего проблем с коммунальными платежами имеют люди в возрасте 46-60 лет (38%). Почти четверть долгов принадлежит гражданам старше 60 лет.

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства, председатель комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии Общественного совета при КГГА Олег Попенко отмечает, что больше всего долгов накоплено именно в регионах, граничащих с зоной боевых действий, где уровень доходов населения критически упал. При этом планируется дальнейшее повышение тарифов, что только углубит кризис по неуплате.

Принудительно взыскивать долги за коммуналку и прекращать предоставление услуг могут

Могут ли принудительно взыскивать долги и выселять из жилья

Несмотря на военное положение, законодательство не освобождает украинцев от уплаты коммунальных услуг. Мораторий на взыскание долгов не действует, за исключением территорий, где ведутся или велись боевые действия. Для этого житель должен предоставить справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.

"В других случаях поставщик имеет право обратиться в суд, а после получения решения — в исполнительную службу. Арест счетов, удержание из зарплаты, продажа имущества — это реальные последствия для тех, кто игнорирует уплату коммуналки. В то же время, если потребитель оказался в сложных жизненных обстоятельствах, стоит договориться о реструктуризации долга — это законная альтернатива принудительному взысканию", — объясняет адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус.

Отметим, что, согласно ст. 7 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" индивидуальный потребитель обязан оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, установленные соответствующими договорами. Поэтому, в случае нарушения потребителем обязанности по оплате коммунальных услуг, компания-поставщик может взыскать долг в принудительном порядке.

Что касается выселения из собственного жилья из-за долгов, то это может произойти только в исключительных случаях, определенных Жилищным кодексом Украины, например, если лицо самовольно занимает помещение или проживает без правовых оснований.

"Мораторий на выселение таких лиц не распространяется, поэтому они могут быть выселены даже во время военного положения", — добавляет эксперт.

Поэтому долги за коммунальные услуги не являются основанием для выселения, однако могут привести к аресту счетов или имущества.

установка счетчиков, утепление жилья, энергосберегающие лампы станет действенным способом уменьшить расходы

Как уменьшить расходы на коммунальные услуги и не попасть в долговую яму

По совету юристов, чтобы не погрязнуть в долгах за коммуналку, лучшим выходом будет оформление субсидии. Ведь государство покрывает часть стоимости коммунальных услуг для малообеспеченных семей, пенсионеров, лиц с низкими доходами.

"Воспользуйтесь льготами. Пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны имеют право на скидки или полное освобождение от отдельных платежей", — советует адвокат Дарья Старовойтова и добавляет, что избавиться от накопления долгов по платежкам поможет договор реструктуризации. Если долг уже есть, то можно договориться с поставщиком о постепенном погашении без судебных решений.

А контроль потребления энергоресурсов (установка счетчиков, утепление жилья, энергосберегающие лампы) станет действенным и простым способом уменьшить расходы. Фокус уже писал об этом в материале-инструкции "Сыграть без долгов. Сколько стоит отопление и реально ли экономить на этих платежах".

Заметим, что долг за коммунальные услуги — это не только цифра в квитанции, а правовой риск, который может привести к аресту счетов или потере жилья.

В то же время, украинское законодательство предусматривает социальные механизмы защиты — субсидии, льготы, реструктуризацию. Чтобы не попасть в замкнутый круг долгов, важно вовремя реагировать на проблемы с оплатой и искать законные способы уменьшения нагрузки.