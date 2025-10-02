Украинцы могут получить финансовую помощь на оплату коммуналки: кому заплатят

В Украине заработала новая государственная программа поддержки жителей прифронтовых территорий. Она предусматривает дополнительную финансовую помощь для оплаты электроэнергии для тех семей, которые уже пользуются субсидиями.

С октября домохозяйства, проживающие в районах активных или потенциальных боевых действий, будут получать компенсацию за дополнительные 100 киловатт электроэнергии на каждого члена семьи. В общей сложности сумма может достигать 432 гривны на человека, а максимальный размер выплаты – 1 296 гривен на семью. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Расчеты будет осуществляться Пенсионным фондом автоматически, без необходимости в дополнительных обращениях. Финансирование идет из государственного бюджета.

Программа будет действовать до тех пор, пока семья не эвакуируется с опасных территорий, не потеряет право на субсидию или льготу, или пока статус населенного пункта не будет изменен на условно безопасный или оккупированный.

В то же время в Минсоцполитики подчеркнули: поддержка адресная, поэтому семьи должны своевременно платить за потребленную электроэнергию. В случае долгов помощь могут быть отменены.

