Українці можуть отримати фінансову допомогу на оплату комуналки: кому заплатять

В Україні запрацювала нова державна програма підтримки жителів прифронтових територій. Вона передбачає додаткову фінансову допомогу для оплати електроенергії для тих сімей, які вже користуються субсидіями.

З жовтня домогосподарства, які проживають у районах активних або потенційних бойових дій, отримуватимуть компенсацію за додаткові 100 кіловатів електроенергії на кожного члена сім'ї. Загалом сума може сягати 432 гривні на людину, а максимальний розмір виплати — 1 296 гривень на сім'ю. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Розрахунки здійснюватимуться Пенсійним фондом автоматично, без потреби в додаткових зверненнях. Фінансування йде з державного бюджету.

Програма діятиме доти, доки сім'я не евакуюється з небезпечних територій, не втратить право на субсидію або пільгу або доки статус населеного пункту не буде змінено на умовно безпечний чи окупований.

Водночас у Мінсоцполітики наголосили: підтримка адресна, тому сім'ї мають вчасно сплачувати за спожиту електроенергію. У разі боргів допомогу може бути скасовано.

