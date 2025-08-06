Пенсія чи соціальна допомога: що вигідніше отримувати в Україні

З виходом на пенсію в Україні громадянам доступні два варіанти виплат — страхова пенсія за віком і соціальна допомога.

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Причому один із них можна отримати навіть без трудового стажу. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У 2025 році право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли 60 років за наявності щонайменше 32 років страхового стажу. За меншого стажу вік виходу на пенсію збільшується: за 22–32 років стажу — з 63 років, а за 15–22 років — з 65 років.

Розмір пенсійних виплат безпосередньо залежить від заробітної плати та тривалості страхового стажу. Так, людина з 32 роками стажу і зарплатою 8 000 гривень може розраховувати на мінімальну пенсію в розмірі 3 028 гривень. Водночас навіть із вищою зарплатою, але меншим стажем, сума може залишитися на тому ж рівні.

Якщо громадянин досяг 65 років, але не має достатнього стажу для оформлення страхової пенсії, він може претендувати на соціальну допомогу. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму та сукупного доходу сім'ї за останні шість місяців. Максимальна сума такої допомоги становить 3 028 гривень.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.