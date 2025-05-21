Пенсія в Україні: які роки краще враховувати для нарахування виплат

У 2025 році соціальна пенсія для громадян, які не мають необхідного страхового стажу, становить 2361 грн — саме стільки становить прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Тим, хто має необхідний стаж, розмір пенсії визначається виходячи з рівня заробітної плати.

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Про це йдеться в матеріалі видання "LIGA.net".

Під час розрахунку пенсії Пенсійний фонд враховує дані про заробітну плату, починаючи з 1 липня 2000 року. Водночас береться весь період із цієї дати. Якщо ж у майбутнього пенсіонера з 1 липня 2000 року набралося менше ніж 60 місяців (5 років) страхового стажу, можливе врахування зарплати за період до цієї дати. Однак у такому разі потрібно буде надати підтверджувальні документи про стаж і доходи.

Інформація про доходи та страховий стаж після 1 липня 2000 року вже зберігається в базі даних Пенсійного фонду, тож під час призначення пенсії вона враховується автоматично. Однак врахувати й доходи за період до цієї дати можна навіть за наявності більш ніж 60 місяців стажу.

Для цього потрібно надати оригінальні документи з місця роботи, що підтверджують виплати. У разі якщо підприємства вже не існує, слід звернутися до архівних установ. Також як підтвердження підійдуть виписки з особових рахунків або збережені платіжні документи.

Якщо у майбутнього пенсіонера є страховий стаж до 1 липня 2000 року, він має право самостійно вибрати будь-які п'ять років цього періоду для розрахунку пенсії — незалежно від наявності перерв у трудовій діяльності. Щоб збільшити розмір пенсійних виплат, рекомендується обирати роки з найбільшим рівнем заробітної плати, оскільки саме вони дадуть вищий коефіцієнт під час розрахунку пенсії.

Пенсія в Україні — як розраховується розмір виплат

Для нарахування пенсії заробітну плату визначають за спеціальною формулою Зп = Зс * (Ск : К), де:

Зп — заробітна плата;

Зс — середня заробітна плата в Україні, за три роки до призначення пенсії;

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць;

К — страховий стаж за всі місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати.

Слід пам'ятати, що для розрахунку точної суми пенсії, яку отримає особа, слід звернутися до Пенсійного фонду. Адже там перевіряють усі документи та враховуються всі умови й обставини в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.