Пенсия или социальная помощь: что выгоднее получать в Украине

С выходом на пенсию в Украине гражданам доступны два варианта выплат — страховая пенсия по возрасту и социальная помощь.

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Причем один из них можно получить даже без трудового стажа. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В 2025 году право на пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие 60 лет при наличии не менее 32 лет страхового стажа. При меньшем стаже возраст выхода на пенсию увеличивается: при 22–32 годах стажа — с 63 лет, а при 15–22 годах — с 65 лет.

Размер пенсионных выплат напрямую зависит от заработной платы и длительности страхового стажа. Так, человек с 32 годами стажа и зарплатой 8 000 гривен может рассчитывать на минимальную пенсию в размере 3 028 гривен. При этом даже с более высокой зарплатой, но меньшим стажем, сумма может остаться на том же уровне.

Если гражданин достиг 65 лет, но не имеет достаточного стажа для оформления страховой пенсии, он может претендовать на социальную помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума и совокупного дохода семьи за последние шесть месяцев. Максимальная сумма такой помощи составляет 3 028 гривен.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.