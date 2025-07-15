Досрочная пенсия в Украине: кто может уйти на отдых раньше 60 лет

Чтобы стать пенсионером в 60 лет, в 2025 году нужно иметь 32 года страхового стажа. А в некоторых случаях для украинцев сохраняется возможность выхода на пенсию раньше 60 лет.

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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Полтавской области рассказали, кто может выйти на пенсию раньше 60 лет. Ведь, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2025 году человек должен иметь определенное количество лет страхового стажа.

В ПФУ объяснили, что для того, чтобы стать пенсионером в 60 лет, в 2025 году нужно иметь 32 года страхового стажа.

"Если продолжительность стажа 22-32 года, то на пенсию можно выйти в 63. Если стаж от 15 до 22 лет, то выход на пенсию возможен в 65 лет", — говорится в сообщении.

В некоторых случаях для граждан Украины сохраняется возможность по выходу на пенсию раньше 60 лет.

"В частности, согласно ст. 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на досрочный выход на пенсию имеют лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда (ликвидации, реорганизации или банкротства предприятия). Кроме того, причиной расторжения трудового договора может быть и несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья в порядке, определенном законодательством", — отметили в ПФУ.

Людям, оказавшимся в подобных ситуациях, следует иметь страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренном абзацем первым части первой статьи 28 этого закона и учесть следующие требования:

на день увольнения до достижения пенсионного возраста осталось не более чем полтора года;

регистрация в центре занятости в течение 30 календарных дней с даты увольнения;

в течение семи дней с момента регистрации не нашлось работы, соответствующей потребностям и запросам лица.

В Фонде объяснили, что в центр занятости следует подать заявление о получении ходатайства в ПФУ о соблюдении указанных выше требований и о прекращении регистрации в центре занятости. А уже после этого нужно обратиться в Пенсионный фонд (не ранее чем на следующий день после прекращения регистрации человека как безработного). Сделать это можно:

лично в любом сервисном центре ПФУ;

дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Какие документы нужны для назначения пенсии гражданам указанной категории:

трудовая книжка, копия приказа (распоряжения) об увольнении или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;

ходатайство о досрочном выходе на пенсию, выданное региональными, городскими, районными, горрайонными центрами занятости Государственной службы занятости (при назначении пенсии согласно п. 6 ч. 1 ст. 115 закона);

документы учреждения здравоохранения, подтверждающие выявленное несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья, ставшее основанием для увольнения согласно п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодекса законов о труде (при назначении пенсии согласно п. 7 ч. 1 ст. 115 закона).

Фокус писал о том, кто может получать повышенную пенсию в размере 14 тысяч гривен.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.