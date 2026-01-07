Коммунальные тарифы в 2026 году: как изменятся цены в платежках, — эксперт

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, за какие коммунальные услуги украинцы будут платить больше. Повышение цен на газ и тепло делает невозможным мораторий, но эксперт не исключает, что подорожают и они.

Попенко назвал условие, при котором суммы в платежках могут вырасти. Об этом известно из его комментария УНИАН 7 января.

Цена на газ и тепло 2026 года

Повышение тарифов на газ и тепло останавливает мораторий, введенный в 2022 году до завершения военного положения. Даже если в этом году война закончится, цены для населения вырастут только в конце года — после парламентских выборов.

"Насколько я понимаю из документов, которые ходят в Кабинете министров, то принципиальное решение о повышении тарифов уже есть. Лично я вижу это в сроках конец года: ноябрь-декабрь. После того как пройдут выборы в Верховную Раду и местное самоуправление", — отметил специалист.

Однако если война будет продолжаться, тарифы не будут расти. Что касается объемов возможного повышения, обсуждается обсуждается "покрытие расходов на добычу газа".

"Какой будет окончательная цифра, пока не понятно, но речь идет о, в среднем, 12 гривен/кубометр", — добавил Попенко.

В то же время стоимость тепла зависит от цены на газ.

"Газ составляет в себестоимости Теплокоммунэнерго где-то ориентировочно 95%. Исходя из этих цифр, повышение стоимости газа — это фактически прямой рост стоимости услуг Теплокоммунэнерго. То есть, если на 50% растет стоимость газа, то примерно на столько же подорожают услуги Теплокоммунэнерго, то есть горячая вода и отопление", — спрогнозировал эксперт.

Если сейчас тариф на отопление составляет 40-50 гривен за кв.метр, то речь идет о 70-80 гривен в случае повышения.

Тариф на электроэнергию 2026 года

С 1 июня 2024 года цена света составляет 4,32 грн/КВт-год, но под действие моратория этот тариф не подпадает. То есть для повышения сумм в платежках нужно лишь решение правительства. И Попенко предполагает, что цену действительно пересмотрят.

"Есть расчет повышать тариф на электроэнергию ежегодно на 20% в течение ближайших трех лет", — сообщил он.

Однако никаких решений по подорожанию электроэнергии пока не принято.

Цена на воду 2026 года

"Если мы говорим о воде, то на повышении настаивают водоканалы. НКРЭКУ говорит: ОК, но правительство пока против", — отметил эксперт.

По его прогнозу, до конца года тариф вырастет только в случае отмены военного положения и проведения парламентских выборов. Тогда в конце 2026-го "водоканаловское лобби этот вопрос продавит". Однако расчетов, в каких объемах произойдет подорожание, пока нет.

Напомним, в Одесской области и Бориспольского района Киевской области действуют экстренные отключения. В Киеве выключают 7 января свет по графикам, в том числе и на левом берегу.

