Графики отключений на 7 января: у кого будут отключать свет по три раза в сутки (фото)

ДТЭК опубликовал графики отключений для двух областей и для Киева. Но жители Одесской области до сих пор зависят от экстренных отключений.

Экстренные отключения действуют для Одесской области, а также для Бориспольского района Киевской области. Причина одна — российские обстрелы. Также в ДТЭК напомнили, что экстренные отключения отменены для Левого берега Киева, но отметили, что графики могут обновляться в течение дня, в соответствии с ситуацией в энергосистеме и команд Укрэнерго.

Графики отключений света для Киева на 7 января 2026 года

Графики отключений света на 7 января 2026 года для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 7 января 2026 года для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 7 января 2026 года

Графики отключений света на 7 января 2026 года для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 7 января 2026 года для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 7 января 2026 года

Графики отключений света на 7 января 2026 года для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 7 января 2026 года для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

