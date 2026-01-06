Графики отключений на 7 января: у кого будут отключать свет по три раза в сутки (фото)
ДТЭК опубликовал графики отключений для двух областей и для Киева. Но жители Одесской области до сих пор зависят от экстренных отключений.
Экстренные отключения действуют для Одесской области, а также для Бориспольского района Киевской области. Причина одна — российские обстрелы. Также в ДТЭК напомнили, что экстренные отключения отменены для Левого берега Киева, но отметили, что графики могут обновляться в течение дня, в соответствии с ситуацией в энергосистеме и команд Укрэнерго.
Графики отключений света для Киева на 7 января 2026 года
Графики отключений света в Киевской области на 7 января 2026 года
Графики отключений света в Днепропетровской области на 7 января 2026 года
Напомним, украинцы открыли пункт несокрушимости в Берлине после того, как 3 января район под названием Штеглиц-Целендорф остался без света из-за диверсии леворадикальной группы Vulkangruppe.
Также сообщалось, что нардеп рассказал, может ли в Украине повториться одесский блэкаут