Блэкаут в Берлине: украинцы открыли в столице Германии "пункт незламності"

3 января район Берлина под названием Штеглиц-Целендорф остался без света после того, как возник пожар на электрических линиях. Энергоснабжение возобновили только в больницах. Остальные абоненты ждут электричества не раньше 8 января.

Уже на следующий день, 4 января, леворадикальная группа Vulkangruppe опубликовала письмо-признание, в котором заявила, что подожгла мост с силовым кабелем на юге Берлина. Их действия привели к тому, что без электричества и отопления осталось около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысяч коммерческих объектов, сообщает "Радио Свобода".

Жители района Штеглиц-Целендорф пока что третьи сутки сидят без света, который им обещают вернуть, в лучшем случае, 8 января.

По словам украинки по имени Ольга, которая замужем за немцем, такая ситуация у них – впервые за 13 лет. Когда пропал свет, и не было возможности даже разогреть еду или сделать кофе, они поели бутерброды с маслом, после чего поехали в ресторан. По ее словам, в прошлом году, когда у них не работали батареи, муж купил свечи, которыми они грелись. Пригодились они и в этом году.

Відео дня

Берлин погрузился во тьму

"У нас квартира маленькая, спим под двумя одеялами. Может, кто-то и возмущается, но мои соседи спокойны. Они настолько уверены в своей стране, что, чтобы не произошло, государство им поможет. Надо ждать пять дней, они будут ждать", – говорит Ольга.

Одесситка Оксана Орел, которая вместе с дочерью нашла убежище в Берлине после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, представляет украинское сообщество в депутатском комитете по миграции и интеграции при районной администрации.

Вместе с соотечественниками, тоже беженцами, она основала украино-немецкий центр AdlerA e.V., который помогает мигрантам из Украины адаптироваться. Когда в районе начался блэкаут, центр превратился в "пункт незламності", где можно погреться, выпить горячего кофе или чая и зарядить гаджеты. Здание, где находится пункт, хоть и расположено в Штеглиц-Целендорф, трансформаторная подстанция, питающая его, подключена к другому району, где есть свет.

Многие жители на период отсутствия света и тепла переезжают в отеле или к друзьям, у которых все в порядке с наличием электричества.

Орел отмечает, что опыт украинцев, для которых подобные ситуации стали нормой жизни, в Германии очень важен, поскольку для местных отключение света – настоящий стресс:

"Мы говорим: "Ничего страшного, что несколько дней не будет света – в Украине тоже отключение. Все наладится"… Я увидела свою соседку-немку и сказала ей, что мы открыли пункт. Она мне ответила, что купила три свечи, фонарик и новые батарейки. И вспомнила, как я рассказывала о том, что украинские женщины "запасливые": у всех дома есть из чего развести пюрешку, сухарики".

Центральный пункт был развернут в концертном зале районной администрации

Украинка говорит, что обычно о плановых отключениях тут сообщают за несколько недель, однако в случае неожиданного блэкаута не получилось разослать уведомления.

"Люди напуганы. Я слышала, как немцы говорили: "Мы думали, что на нас напали русские. Мы думали, что это уже Россия на нас наступает"", – говорит она, подчеркивая, что украинцы куда лучше адаптированы к таким ситуациям.

Тем временем оператор Stromnetz Berlin заявил, восстановление электроснабжения в юго-западных районах города может продлиться до 8 января, и свет появится во второй половине дня. Причина задержки — сложность строительства временных линий после пожара на кабельном мосту через канал Тельтов.

Группировка Vulkangruppe: диверсии, провокации и возможные связи с Россией

В свою очередь члены ультралевой Vulkangruppe объяснили свой поступок тем, что действовали якобы в интересах общества, а поджог кабелей направлен "против алчности энергии" и растущего влияния технологических компаний.

"Мы осуществили успешный саботаж на газовой электростанции в Берлин-Лихтерфельде прошлой ночью. Нападение на газовую электростанцию — это акт самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь", – говорится в письме.

Последствия диверсии группировки Vulkangruppe в Берлине Фото: X (Twitter)

Также группировка поделилась деталями поджогов:

"Мы подожгли кабельный мост от электростанции Лихтерфельде над каналом Тельтов со стороны, обращенной к зеленым зонам. Затем мы закоротили обгоревшие жилы кабеля стальными прутами, лежащими вокруг".

Группировка существует с 2011 года. На ее счету –нападения на железную дорогу, кабельные каналы и трансформаторную подстанцию ​​в Берлине, а также на строительную площадку Tesla в Грюнхайде.

Полиция признала письмо, опубликованное Vulkangruppe, подлинным.

В Х пользователь под ником CEO der Vulkangruppe MT aus HB оставил интересный пост.

"Если я правильно понимаю, предполагаемая Vulkan Group, контролируемая из России, никогда бы не обнаружила этот неприметный кабельный мост через Тельтовский канал без информации, полученной в ходе 7000 парламентских запросов AfD относительно критически важной инфраструктуры".

Расследование диверсии продолжается.

Напомним, 130 000 жителей Сан-Франциско остались без света.

Также сообщалось, что нардеп рассказал, может ли в Украине повториться одесский блэкаут