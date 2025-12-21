Блэкаут по-американски: 130 000 жителей Сан-Франциско остались без света (видео)

В американском городе Сан-Франциско произошло масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло около 130 тысяч потребителей. Среди вероятных причин блэкаута — пожар на пятиэтажной подстанции Pacific Gas & Electric.

Авария произошла в субботу, 20 декабря, сообщил главный поставщик электроэнергии и газа для северной Калифорнии Pacific Gas & Electric в соцсети X. Энергетики заявили, что им удалось стабилизировать работу сети и предотвратить дальнейшее расширение отключений.

Позже сообщили, что по состоянию на 21:00 субботы по местному времени электроснабжение было восстановлено для примерно 90 тысяч клиентов. В PG&E ожидают, что еще около 40 тысяч потребителей будут подключены в ближайшее время. Аварийные бригады продолжают работы в ночное время, проводя необходимые проверки безопасности.

Последствия блэкаута

Как сообщает The New York Times, отключение электроэнергии привело к временной остановке работы магазинов, кафе и ресторанов в ряде районов города. Также были приостановлены беспилотные такси Waymo, а некоторые станции общественного транспорта закрылись. Балет Сан-Франциско был вынужден отменить показ спектакля "Щелкунчик".

Відео дня

Некоторые водители, пытавшиеся выехать из города, застряли на заправке, ожидая возможности заправиться после отключения электроэнергии. А в барах и других заведениях посетители не могли заплатить по счетам.

"Нет электричества — нет работы", — сказал работник автозаправочной станции Кевин Ли.

В настоящее время причины аварии выясняются. Представитель пожарной службы Сан-Франциско Мариано Элиас сообщил, что одним из факторов стал пожар на пятиэтажной подстанции Pacific Gas & Electric. При этом он отметил, что пока невозможно однозначно утверждать, был ли пожар единственной причиной массового отключения.

Дело в том, что согласно карте отключений, перебои с электроснабжением в отдельных районах города фиксировались еще до возникновения пожара. Резкий рост числа обесточенных потребителей совпал по времени с возгоранием, однако расследование продолжается.

Ранее сообщалось, то после ударов ВС РФ по энергообъектам Одесской области более 50 тысяч жителей региона остались без света более чем на 3 суток. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, из-за атак россиян чрезвычайная ситуация в области приобрела статус государственного уровня.