Блекаут по-американськи: 130 000 мешканців Сан-Франциско залишилися без світла (відео)

В американському місті Сан-Франциско сталося масштабне відключення електроенергії, яке зачепило близько 130 тисяч споживачів. Серед імовірних причин блекауту — пожежа на п'ятиповерховій підстанції Pacific Gas & Electric.

Аварія сталася в суботу, 20 грудня, повідомив головний постачальник електроенергії та газу для північної Каліфорнії Pacific Gas & Electric у соцмережі X. Енергетики заявили, що їм удалося стабілізувати роботу мережі та запобігти подальшому розширенню відключень.

Пізніше повідомили, що станом на 21:00 суботи за місцевим часом електропостачання було відновлено для приблизно 90 тисяч клієнтів. У PG&E очікують, що ще близько 40 тисяч споживачів будуть підключені найближчим часом. Аварійні бригади продовжують роботи в нічний час, проводячи необхідні перевірки безпеки.

Наслідки блекауту

Як повідомляє The New York Times, вимкнення електроенергії призвело до тимчасового зупинення роботи магазинів, кафе і ресторанів у низці районів міста. Також були припинені безпілотні таксі Waymo, а деякі станції громадського транспорту закрилися. Балет Сан-Франциско був змушений скасувати показ вистави "Лускунчик".

Відео дня

Деякі водії, які намагалися виїхати з міста, застрягли на заправці, чекаючи на можливість заправитися після вимкнення електроенергії. А в барах та інших закладах відвідувачі не могли заплатити за рахунками.

"Немає електрики — немає роботи", — сказав працівник автозаправної станції Кевін Лі.

Наразі причини аварії з'ясовують. Представник пожежної служби Сан-Франциско Маріано Еліас повідомив, що одним із факторів стала пожежа на п'ятиповерховій підстанції Pacific Gas & Electric. При цьому він зазначив, що поки неможливо однозначно стверджувати, чи була пожежа єдиною причиною масового відключення.

Річ у тім, що згідно з картою відключень, перебої з електропостачанням в окремих районах міста фіксувалися ще до виникнення пожежі. Різке зростання кількості знеструмлених споживачів збіглося в часі із загорянням, проте розслідування триває.

Раніше повідомлялося, то після ударів ЗС РФ по енергооб'єктах Одеської області понад 50 тисяч мешканців регіону залишилися без світла більш ніж на 3 доби. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, через атаки росіян надзвичайна ситуація в області набула статусу державного рівня.