"Любой город под риском": нардеп рассказал, может ли в Украине повториться одесский блэкаут

Массированные удары по Одесской области привели к длительным отключениям электроэнергии, из-за чего регион несколько суток оставался без стабильного света. Подобный сценарий теоретически возможен в любом крупном городе Украины, однако серьезной паузы в работе энергосистемы пока не прогнозируют

Как рассказал народный депутат Украины и председатель подкомитета по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в комментарии "Телеграфу", ситуация в энергетической отрасли остается динамичной, поэтому говорить об отдельных наиболее уязвимых регионах некорректно. По его словам, при условии достаточно интенсивной атаки под угрозой может оказаться любой украинский город.

Нардеп пояснил, что ключевую роль играет не только количество ракет или беспилотников, а и их концентрация на одном направлении в течение короткого промежутка времени. В случае такого сценария, подчеркнул он, ни одно государство не способно полностью перехватить все воздушные цели.

"Не только украинский, а любой европейский город, даже стран НАТО, не сможет отразить такое количество воздушных целей, если они будут сосредоточены на небольшом регионе за короткий период — за ночь или даже за шесть-восемь часов. Отбить это нереально", — отметил он.

Комментируя недавние удары по Одесской области, Нагорняк отметил, что враг применил там беспрецедентное количество средств поражения — больше, чем за неделю атак по всей Украине в начале полномасштабного вторжения. Основной целью стали объекты генерации и подстанции "Укрэнерго", в частности Гусатово, Аджалык и Новоодесская, в том числе те, которые имели дополнительный уровень инженерной защиты.

В то же время депутат подчеркнул, что нанесенные повреждения не имеют критического характера. Для восстановления нужны время, специалисты и технические ресурсы, и эти процессы уже продолжаются.

Возможны ли многочасовые отключения в Киеве

Отдельно Нагорняк высказался относительно прогнозов о многочасовых отключениях электроэнергии в столице. По его словам, такие оценки не имеют под собой объективной основы, ведь развитие событий зависит от большого количества переменных факторов. Он отметил, что сложные ситуации возможны, однако длительных отключений, подобных худшим сценариям, ожидать не стоит.

"Сегодня имеем атомную генерацию в стране, которая, к счастью, не атакована, кроме оккупации Запорожской АЭС. Все девять атомных энергоблоков в работе. Недавно я был на Хмельницкой атомной электростанции, общался с работниками. Настроение нормальное, люди работают. Все регламентные работы выполнены вовремя, и атомные энергоблоки отработают полностью весь отопительный сезон и будут давать максимальный объем мощности в нашу энергосистему", — пояснил нардеп журналистке.

По словам Нагорняка, российские войска и в дальнейшем будут пытаться атаковать объекты передачи электроэнергии, однако энергетическая система имеет наработанные алгоритмы реагирования. Аварийные отключения возможны во время ликвидации последствий ударов, однако длительных периодов без света, по его оценке, быть не должно.

Напомним. что 18 декабря одесситы перекрыли автомобильное движение на одной из улиц города с требованием восстановить электроснабжение. В частности, у жителей улицы нет света уже неделю.

Также Фокус писал, что, по данным The Washington Post, Киев и восточные регионы Украины оказались на грани масштабного энергетического коллапса из-за постоянных атак России.