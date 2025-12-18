Света нет неделю: в Одессе люди заблокировали дорогу, — соцсети (видео)

Одесситы перекрыли автомобильное движение на одной из улиц города с требованием восстановить электроснабжение. Жители улицы утверждают, что живут без света уже неделю.

Видео блокировки дороги в Одессе публикуют в местных Telegram-каналах. Перед тем админы сообщали о подготовке протеста на проспекте Князя Владимира Великого (ранее — Добровольского).

На кадрах можно увидеть нескольких людей, которые блокируют участок проезжей части возле автозаправочной станции. В одном из роликов видно женщину, которая держит в руках картонку с надписью: "Дайте свет".

В полиции на момент публикации новости не комментировали блокирование дороги в Одессе.

В Министерстве энергетики Украины по состоянию на утро 18 декабря сообщали, что обесточенными после предыдущей массированной российской атаки остаются более 12 тысяч потребителей в Одесской области.

Відео дня

"Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются круглосуточно", — сказал и.о. Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Аварийные отключения света в Одессе и области: детали

После одной из самых масштабных комбинированных российских атак в ночь на 13 декабря в Одесской области произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. Часть Одессы осталась без света, воды и тепла.

15 декабря в Министерстве энергетики Украины доложили, что за выходные удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей в Одесской области, однако более 430 тысяч абонентов оставались без света.

17 декабря Фокус со ссылкой на ДТЭК писал, что в городе Арциз Одесской области не будет света ориентировочно до 26 декабря.