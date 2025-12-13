Без света, воды и тепла: последствия одной из самых масштабных атак РФ на Одессу (фото)

Ночью и утром 13 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли масштабный удар по Одесской области с применением ракет и ударных беспилотников.

Фокус собрал все, что сейчас известно о последствиях российской массированной атаки на Одесскую область.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утром отметил, что ВС РФ осуществили одну из самых массированных атак на Одесскую область, в результате чего в ряде зданий вспыхнули пожары.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области уточнили, что в результате атаки повреждены объекты энергетики, жилые дома, админ здание, складские помещения, гражданские автомобили, пожарное авто, а также гражданское судно в порту. Также известно о четырех пострадавших. Для укрощения огня в ГСЧС привлекли более сотни человек.

ВС РФ атаковали Одессу

Как отмечает "Суспільне", в результате обстрела часть Одессы осталась без света, воды и тепла. Председатель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил на брифинге, что по состоянию на день коммунальные службы ликвидировали первоочередные последствия обстрелов.

По словам чиновника, сейчас продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят поставки тепла, воды и электроэнергии. Медицинские учреждения области работают в штатном режиме.

"В Одессе развернули 428 пунктов несокрушимости, которые работают круглосуточно. Также в городе действуют 16 бюветов, подающих воду с помощью генераторов. По состоянию на сейчас организовано 16 пунктов раздачи воды, еще 32 планируют развернуть вечером при необходимости", — сказал Лысак.

В Одессе образовались очереди к бюветам

Заместитель председателя ГСЧС Украины Виталий Миронюк рассказал, что сейчас спасатели проводят стабилизационные мероприятия. По его словам, в Одесскую область также дополнительно привлекаются резервы из других областей на случай осложнения ситуации, в частности для подвоза питьевой и технической воды.

"В ГСЧС работают Пункты несокрушимости. Сегодня с самого утра сюда приходят жители — зарядить телефоны, согреться, выпить горячего чая. Всего в Одесской области на базах пожарных частей функционирует 45 таких пунктов. В каждом из них есть свет, тепло, доступ к воде и базовым бытовым удобствам. Это место, где можно отдохнуть, переждать отключение электроэнергии или восстановление связи. Мы открыты для каждого, кто нуждается в поддержке в сложное время", — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пункт несокрушимости в Одессе Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области Пункт несокрушимости в Одессе Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области Пункт несокрушимости в Одессе Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, массированный обстрел ВС РФ привел к экстренным отключениям света в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Фокус также сообщал, что Министерство обороны РФ отчиталось о результатах обстрелов Украины, заявив о поражении "всех предназначенных объектов" с помощью ракет и дронов.