Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света из-за атаки ВС РФ

В ночь на 13 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях Украины, что привело к обесточиванию в ряде населенных пунктов.

По состоянию на утро экстренные отключения света наблюдаются в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов — графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют. В остальных регионах Украины пока применяются графики почасовых отключений", — отметили в Минэнерго.

Как отмечают в ведомстве, на Юге страны развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся как только позволит ситуация с безопасностью.

Вместе с тем во всех областях Украины продолжают действовать графики отключения света. С ними можно ознакомиться на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Напомним, в ночь на 13 декабря ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на Одессу, повредив энергетическую инфраструктуру.

Фокус также сообщал, что нардеп Олег Семинский назвал текущий отопительный сезон в Украине самым тяжелым из-за атак на энергетику.