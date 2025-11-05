Украина на грани энергетического кризиса: нардеп призывает готовиться к худшим сценариям

Текущий отопительный сезон в Украине уже можно считать самым тяжелым из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Украинцам следует позаботиться об утеплении домов и резервных источниках питания на случай чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на комментарий заместителя председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олега Семинского, враг приблизился к чрезвычайно опасной черте, атакуя подстанции, которые обеспечивают выдачу мощности атомными электростанциями.

"Как они (россияне) будут себя вести, какие 'красные линии' готовы будут перейти — сказать трудно. Поэтому работаем, готовимся в том числе к худшим сценариям", — отметил Семинский.

Он также подчеркнул важность альтернативного отопления и резервных источников энергии.

Свитера и экономия энергоресурсов

Недавние рекомендации руководителя "Укрэнерго" Виталия Зайченко относительно ношения свитеров для экономии энергоресурсов Семинский комментирует осторожно: "Мне бы не хотелось комментировать именно слова Зайченко, но все мы понимаем, что здесь все будет зависеть от интенсивности ударов врага и степени поражений энергообъектов".

Нардеп добавил, что гражданам стоит подготовиться к худшим сценариям и иметь под рукой резервные источники энергии.

Альтернативные системы отопления

Относительно альтернативных систем отопления Семинский отметил: "Во многих городах и городках — это внедрение когенерационных, газопоршневых и газотурбинных установок, которые кроме производства электроэнергии дают еще и тепло".

Он напомнил, что сейчас работает только половина таких установок, и подключение остальных требует времени и прохождения регламентных процедур: "Не дай Бог, такая установка будет неправильно установлена и при ее эксплуатации произойдет какая-то нештатная ситуация, например взрыв, или еще что-то. Поэтому процедуры должны быть максимально соблюдены".

Мощность и польза альтернативных установок

Относительно мощности альтернативных установок Семинский пояснил: "Конечно, полностью заменить централизованное теплоснабжение они не смогут. Но польза от таких установок достаточно значительная. Они сфокусированы на производстве электроэнергии и обеспечении потребностей критической инфраструктуры. В Чернигове одна такая установка помогает обеспечить весь город водой, а кроме того может перекрыть примерно 15-20% в поставках электроэнергии и порядка 10-15% тепла".

Газоснабжение и донорская поддержка

Относительно газоснабжения Семинский сообщил: "Мы все видим, что враг этого отопительного сезона сосредоточился в том числе и на нашей газо- и нефтедобыче. Сейчас разрушено около 60% газовой инфраструктуры. Но благодаря нашим партнерам — это Германия, Швеция и прежде всего Норвегия — нам уже поступает поставка оборудования".

Он добавил: "В этом плане нам также помогает достаточно разветвленная ветка соединений с европейской газовой системой".

Перспективы сезона и советы гражданам

Оценивая общие перспективы сезона, Семинский подчеркнул: "Сейчас уже можно говорить, что этот отопительный сезон для Украины является самым тяжелым. Врага интересуют большие распределительные станции при наших атомных электростанциях. Но благодаря нашим партнерам, здесь есть определенный запас — я собственными глазами видел, как из Германии нам транспортировали большие трансформаторы".

Нардеп призвал украинцев экономно потреблять электроэнергию и помогать энергетикам и Вооруженным силам: "Я призываю всех украинцев, относиться экономно к потреблению электроэнергии, помогать нашим вооруженным силам и энергетикам пройти эту зиму".

Напомним, что предыдущие отопительные сезоны в Украине также сопровождались рисками для энергетической инфраструктуры, однако нынешний сезон считают самым тяжелым из-за массированных обстрелов и разрушения ключевых подстанций. Главное внимание уделяется подготовке резервных источников тепла и электроэнергии для населения и критических объектов.

