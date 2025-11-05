Україна на межі енергетичної кризи: нардеп закликає готуватись до найгірших сценаріїв

Поточний опалювальний сезон в Україні вже можна вважати найважчим через атаки на енергетичну інфраструктуру. Українцям слід подбати про утеплення домівок та резервні джерела живлення на випадок надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє видання "Телеграф" з посиланням на коментар заступника голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олега Семінського, ворог наблизився до надзвичайно небезпечної межі, атакуючи підстанції, які забезпечують видачу потужності атомними електростанціями.

"Як вони (росіяни) будуть себе поводити, які 'червоні лінії' готові будуть перейти – сказати важко. Тому працюємо, готуємося зокрема до найгірших сценаріїв", – зазначив Семінський.

Він також підкреслив важливість альтернативного опалення та резервних джерел енергії.

Светри та економія енергоресурсів

Нещодавні рекомендації керівника "Укренерго" Віталія Зайченка щодо носіння светрів для економії енергоресурсів Семінський коментує обережно: "Мені б не хотілося коментувати саме слова Зайченка, але всі ми розуміємо, що тут все залежатиме від інтенсивності ударів ворога і ступенів уражень енергооб’єктів".

Нардеп додав, що громадянам варто підготуватися до найгірших сценаріїв і мати під рукою резервні джерела енергії.

Альтернативні системи опалення

Щодо альтернативних систем опалення Семінський зазначив: "У багатьох містах та містечках — це впровадження когенераційних, газопоршневих та газотурбінних установок, які окрім виробництва електроенергії дають ще й тепло".

Він нагадав, що наразі працює лише половина таких установок, і підключення решти потребує часу та проходження регламентних процедур: "Не дай Боже, така установка буде неправильно встановлена і при її експлуатації станеться якась нештатна ситуація, наприклад вибух, чи ще щось. Тому процедури мають бути максимально дотримані".

Потужність та користь альтернативних установок

Щодо потужності альтернативних установок Семінський пояснив: "Звичайно, повністю замінити централізоване теплопостачання вони не зможуть. Але користь від таких установок досить значна. Вони сфокусовані на виробництві електроенергії і забезпеченні потреб критичної інфраструктури. У Чернігові одна така установка допомагає забезпечити все місто водою, а окрім того може перекрити приблизно 15-20% у постачанні електроенергії та порядку 10-15% тепла".

Газопостачання та донорська підтримка

Щодо газопостачання Семінський повідомив: "Ми усі бачимо, що ворог цього опалювального сезону зосередився зокрема і на нашому газо- та нафтовидобутку. Наразі зруйновано близько 60% газової інфраструктури. Але завдяки нашим партнерам — це Німеччина, Швеція і передовсім Норвегія – нам вже надходить постачання обладнання".

Він додав: "У цьому плані нам також допомагає досить розгалужена гілка з'єднань з європейською газовою системою".

Перспективи сезону та поради громадянам

Оцінюючи загальні перспективи сезону, Семінський підкреслив: "Зараз уже можна говорити, що цей опалювальний сезон для України є найтяжчим. Ворога цікавлять великі розподільчі станції при наших атомних електростанціях. Але дякуючи нашим партнерам, тут є певний запас — я на власні очі бачив, як з Німеччини нам транспортували великі трансформатори".

Нардеп закликав українців економно споживати електроенергію та допомагати енергетикам і Збройним силам: "Я закликаю всіх українців, відноситись заощадливо до споживання електроенергії, допомагати нашим збройним силам та енергетикам пройти цю зиму".

Нагадаємо, що попередні опалювальні сезони в Україні також супроводжувалися ризиками для енергетичної інфраструктури, проте нинішній сезон вважають найважчим через масовані обстріли та руйнування ключових підстанцій. Головна увага приділяється підготовці резервних джерел тепла та електроенергії для населення та критичних об’єктів.

