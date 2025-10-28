Опалювальний сезон 2025: Зеленський розкрив, коли в домівки українців прийде тепло

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня.

За словами глави держави, опалення в установах соціальної сфери в деяких громадах уже розпочалося, проте офіційний старт сезону заплановано на 28 жовтня. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, що відбулося вчора, передає кореспондент Укрінформу.

"Відзавтра опалення має бути в усіх закладах", — наголосив Зеленський.

Крім того, президент запевнив, що роботи з відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали під час повітряних атак ворога, активно тривають.

Володимир Зеленський наголосив, що забезпечення теплом і відновлення пошкоджених об'єктів залишаються пріоритетом для влади.

Опалювальний сезон 2025-2026: що відомо

Народний депутат Олексій Гончаренко після російського масованого удару по Україні 22 жовтня писав, що ворожі атаки "вибили" майже всю українську газову систему і цієї зими опалення в Україні "під питанням".

Інший народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко 18 жовтня заявляв, що уряд максимально відкладатиме початок опалювального сезону, оскільки у сховищах немає газу і грошей на його закупівлю не вистачає.

У Міністерстві енергетики 13 жовтня заперечили поширену в ЗМІ інформацію про скорочення опалювального сезону в Україні.