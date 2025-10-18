"Немає газу в сховищах і немає грошей": нардеп зробив заяву про початок опалювального сезону (відео)

Взимку Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, тому уряд максимально відтягуватиме початок опалювального сезону.

Проблеми в цій сфері накопичувалися не один рік, а посилилися зараз, коли ЗС РФ почали бити по газовій інфраструктурі України, щоб залишити людей без тепла взимку. Про це в ефірі програми "Киевское время" заявив народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

"У нас проблема з газом. Вона зумовлена тим, що "Нафтогаз" 10 років заводили в глуху патову ситуацію, яку ми побачили навесні: це немає газу в сховищах і немає грошей. Одні борги, розумієте? Це зумовлено бездарним управлінням акціонерів, тобто урядом що Гройсмана до того, що після того урядами. Вони ж там призначали Коболєва, Вітренка, Чернишова. Вони однаково бездарні керівники, які довели до цугундера цей "Нафтогаз"", — розповів парламентарій.

Відео дня

Зрештою тепер необхідно десь шукати $3 млрд на імпорт 5,4 млрд кубів газу.

Депутат констатує, що уряд уже зараз усвідомлює, що в січні та лютому зіткнеться з нестачею газу, особливо за морозів -15 і нижче.

"І на той момент ніякого імпорту не вистачить, якщо сховища будуть спустошені. Тим більше, що (ЗС РФ) б'ють по видобутку", — підкреслив він.

Через це владі доведеться економити газ. І відтермінування початку опалювального сезону — один зі сценаріїв.

"І тому так сталося, що сьогодні у ТКЕ (підприємства теплокомуненерго), починаючи з "Київтеплоенерго", немає контрактів, немає лімітів, тобто вони не можуть подати зараз повноцінно газ, щоб повністю запустити тепло. Думаю, максимально будуть відсторочувати, щоб заощадити газ. Це, на жаль, мій прогноз", — резюмував Кучеренко.

Опалювальний сезон в Україні: що відомо

Традиційно опалювальний сезон у країні починається приблизно 15 жовтня і завершується 15 квітня.

Як зазначено в постанові Кабінету міністрів України №1267, цього року уряд вніс низку змін до постанови про покладення спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку газу. Ці поправки вперше було запроваджено після початку повномасштабної війни і стосуються, зокрема, формули розрахунку фіксованих обсягів газу для виробників тепла.

Так, уряд продовжив термін дії формули, додавши новий період — з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок масованих атак Росії по газосховищах та інфраструктурі України існує дефіцит газу на 1 млрд євро — половину необхідного запасу вже знайшли.

Однак восени ЗС РФ посилили удари по енергооб'єктах. Унаслідок масштабного обстрілу 16 жовтня компанія "ДТЕК Нафтогаз" була змушена зупинити роботу об'єктів газовидобутку в Полтавській області.

У компанії заявили, що такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які "Нафтогаз" змушений частково компенсувати за рахунок імпорту.

"Звертаюся до всіх — за можливості споживайте газ економно. Кожен економний кубометр сьогодні має значення. Є сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Голова Національного банку України Андрій Пишний за підсумками засідання Регіональної групи МВФ у Вашингтоні, до якої входить і Україна, заявив, що наразі недоступні 55% українського газовидобутку, що створює ризики для енергетичної безпеки в найближчі місяці.