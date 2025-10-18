"Нет газа в хранилищах и нет денег": нардеп сделал заявление о начале отопительного сезона (видео)

Зимой Украина может столкнуться с дефицитом газа, поэтому правительство будет максимально оттягивать начало отопительного сезона.

Проблемы в этой сфере накапливались не один год, а усугубились сейчас, когда ВС РФ начали бить по газовой инфраструктуре Украины, чтобы оставить людей без тепла зимой. Об этом в эфире программы "Киевское время" заявил народный депутат, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

"У нас проблема с газом. Она обусловлена тем, что "Нафтогаз" 10 лет заводили в глухую патовую ситуацию, которую мы увидели весной: это нет газа в хранилищах и нет денег. Одни долги, понимаете? Это обусловлено бездарным управлением акционеров, то есть правительством что Гройсмана до того, что после того правительствами. Они же там назначали Коболева, Витренко, Чернышова. Они одинаково бездарные руководители, которые довели до цугундера этот "Нафтогаз"", – рассказал парламентарий.

По итогу теперь необходимо где-то искать $3 млрд на импорт 5,4 млрд кубов газа.

Депутат констатирует, что правительство уже сейчас осознает, что в январе и феврале столкнется с нехваткой газа, особенно при морозах -15 и ниже.

"И на тот момент никакого импорта не хватит, если хранилища будут опустошены. Тем более, что (ВС РФ) бьют по добыче", – подчеркнул он.

Из-за этого власти придется экономить газ. И отстрочка начала отопительного сезона – один из сценариев.

"И поэтому так случилось, что сегодня у ТКЭ (предприятия теплокоммунэнерго), начиная с "Киевтеплоэнерго", нет контрактов, нет лимитов, то есть они не могут подать сейчас полноценно газ, чтобы полностью запустить тепло. Думаю, максимально будут отстрачивать, чтобы сэкономить газ. Это, к сожалению, мой прогноз", – резюмировал Кучеренко.

Отопительный сезон в Украине: что известно

Традиционно отопительный сезон в стране начинается примерно 15 октября и завершается 15 апреля.

Как отмечается в постановлении Кабинета министров Украины №1267, в этому году правительство внесло ряд изменений в постановление о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка газа. Эти поправки впервые были введены после начала полномасштабной войны и касаются, в частности, формулы расчета фиксированных объемов газа для производителей тепла.

Так, правительство продлило срок действия формулы, добавив новый период — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

В июне президент Владимир Зеленский сообщал, что вследствие массированных атак России по газохранилищам и инфраструктуре Украины существует дефицит газа на 1 млрд евро — половину необходимого запаса уже нашли.

Однако осенью ВС РФ усилили удары по энергообъектам. В результате масштабного обстрела 16 октября компания "ДТЭК Нафтогаз" была вынуждена остановить работу объектов газодобычи в Полтавской области.

В компании заявили, что такие удары оказывают непосредственное влияние на объемы собственной добычи газа, которые "Нафтогаз" вынужден частично компенсировать за счет импорта.

"Обращаюсь ко всем — по возможности потребляйте газ экономно. Каждый экономный кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Благодарю всех, кто помогает", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Глаава Национального банка Украины Андрей Пышный по итогам заседания Региональной группы МВФ в Вашингтоне, в которую входит и Украина, заявил, что пока недоступны 55% украинской газодобычи, что создает риски для энергетической безопасности в ближайшие месяцы.