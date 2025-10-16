Атака на энергетику: "ДТЭК Нефтегаз" остановил работу объектов газодобычи на Полтавщине

Российские войска ночью снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины дронами и ракетами. В результате обстрела компания "ДТЭК Нефтегаз" была вынуждена остановить работу объектов газодобычи в Полтавской области.

По сообщению "ДТЭК Нефтегаз", в ночь на 16 октября противник совершил комбинированную атаку на энергетические объекты компании, применив беспилотники и ракеты. В результате ударов была временно остановлена работа нескольких газодобывающих объектов в Полтавской области.

В Полтавской областной военной администрации сообщили, что из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности. По данным администрации, обошлось без пострадавших. В результате атаки без газоснабжения остались 6 тысяч 450 потребителей в шести населенных пунктах региона. Сейчас профильные службы работают над ликвидацией последствий ударов.

"Из-за вражеской атаки работа некоторых наших объектов временно приостановлена. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить производство", — сообщили в пресс-службе "ДТЭК Нефтегаз".

Специалисты компании вместе с аварийными службами оценивают масштабы повреждений и начали восстановительные работы. Председатель Опошнянской громады отметил, что без газоснабжения остались Опошня и несколько близлежащих сел.

Местные власти также сообщили, что взрывы прогремели в нескольких районах области во время воздушной тревоги. Информация о масштабах разрушений уточняется.

