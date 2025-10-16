Атака на енергетику: "ДТЕК Нафтогаз" зупинив роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині

Російські війська вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру України дронами та ракетами. Унаслідок обстрілу компанія "ДТЕК Нафтогаз" була змушена зупинити роботу об’єктів газовидобутку у Полтавській області.

За повідомленням "ДТЕК Нафтогаз", у ніч на 16 жовтня противник здійснив комбіновану атаку на енергетичні об’єкти компанії, застосувавши безпілотники та ракети. Унаслідок ударів було тимчасово зупинено роботу кількох газовидобувних об’єктів у Полтавській області.

У Полтавській обласній військовій адміністрації повідомили, що через падіння уламків та прямі влучання пошкоджені об’єкти нафтогазової промисловості. За даними адміністрації, обійшлося без постраждалих. Унаслідок атаки без газопостачання залишилися 6 тисяч 450 споживачів у шести населених пунктах регіону. Наразі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів.

"Через ворожу атаку роботу деяких наших об’єктів тимчасово призупинено. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити виробництво", — повідомили у пресслужбі "ДТЕК Нафтогаз".

Фахівці компанії разом з аварійними службами оцінюють масштаби пошкоджень і розпочали відновлювальні роботи. Голова Опішнянської громади зазначив, що без газопостачання залишилися Опішня та кілька прилеглих сіл.

Місцева влада також повідомила, що вибухи пролунали в кількох районах області під час повітряної тривоги. Інформація про масштаби руйнувань уточняються.

