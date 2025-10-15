У Києві пролунав вибух: росіяни атакували столицю балістикою, що відомо

Росіяни вдень 15 жовтня атакували Київ балістичною ракетою. Місцеві пабліки повідомляють про звук вибуху в місті, втім офіційного підтвердження на момент публікації матеріалу не було.

Про швидкісну ціль курсом на Київ повідомляли в Повітряних силах Збройних сил України о 16:38. При цьому моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв про рух крилатої ракети з Чернігівської області, а станом на 16:42, за інформацією адмінів каналу, ціль більше не фіксувалася.

О 16:49 ПС ЗСУ оголосили відбій загрози для Києва.

Моніторинговий канал monitoring повідомляв, що ракета була локаційно втрачена на підльоті до агломерації столиці.

Офіційної інформації щодо вибухів у Києві на момент публікації новини не було.

Новина доповнюється…