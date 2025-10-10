Кличко попереджає про нові удари: закликає киян запастися водою та теплими речами
Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до жителів столиці із закликом підготуватися до можливих нових атак, які можуть відбутися найближчими днями. Він наголосив на важливості створення запасів води, продуктів, аптечок, а також заряджених автономних пристроїв та теплих речей.
Мер Києва зазначив у своєму Telegram-каналі, що після масованої атаки у ніч на 10 жовтня ситуація залишається складною, і попередив про можливість нової атаки найближчими днями.
"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку", — наголосив Кличко.
Він закликав киян діяти зосереджено та прагматично, дбати про власну безпеку та бути готовими до надзвичайних ситуацій.
"Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги", — закликав очільник столиці.
Як повідомляв Фокус, народна депутатка Мар'яна Безугла закликала українців готуватися до масштабних відключень електроенергії цієї осені та взимку в Україні. Вона наголосила на важливості запасів, кооперації та можливого тимчасового переїзду з міст, особливо з Києва.
Фокус також писав, що після масованого ракетно-дронового удару в Україні діють відключення у восьми областях.