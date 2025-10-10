Масштабний удар по енергетиці: Ігнат назвав головну особливість нічної атаки ЗС РФ (відео)

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів про ключові особливості нічної масованої атаки Росії. За його словами, ворог здійснив комбінований удар, застосувавши одразу кілька типів ракет і безпілотників, а основною метою стали енергетичні об’єкти.

Як повідомив Ігнат під час ефіру телемарафону, російські війська цієї ночі завдали комбінованого масованого удару по різних регіонах України, використавши декілька типів засобів повітряного нападу.

"На жаль, маємо черговий комбінований удар, як його називають. Чому комбінований? Це залучення великої кількості засобів повітряного нападу різних типів, мається на увазі. Це і безпілотники, і аеробалістичні, балістичні, крилаті та авіаційні ракети", — заявив Ігнат.

Ігнат під час ефіру телемарафону

Він уточнив, що атаки були розосереджені — під ударом опинилися різні області України.

"Особливість цього удару — це застосування великої кількості балістичних ракет. Окрім двох аеробалістичних "Кинджалів", було застосовано 14 одразу балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23", — відзначив він.

За словами Ігната, саме такі балістичні ракети запускалися з різних напрямків, уражаючи кілька регіонів одночасно. Основний акцент, за його словами, зроблено на критичній інфраструктурі — зокрема енергетичній.

"Атаковано основний удар по об'єктах критичної інфраструктури. Енергетика ворога останнім часом цікавить як ціль, також об'єкти газодобувної нашої сфери, але сьогодні, власне, по енергетичній галузі ворог завдавав такий акцентований удар", — наголосив Ігнат.

Він зазначив, що це одна з найбільших атак за останній час — російські сили застосували понад 30 ракет і понад 450 безпілотників різних типів, серед яких близько 200 були ударними "Шахедами".

Ігнат підкреслив, що Росія продовжує вдосконалювати свої дрони-камікадзе.

"Якщо раніше "Шахеди" лише перефарбували в чорний колір, то тепер на них встановлюють камери та інші нові елементи", — сказав він.

За словами представника Повітряних сил, фахівці досліджують уламки збитих безпілотників, щоб визначити нові технологічні зміни. Зібрану інформацію передають міжнародним партнерам для посилення санкційного тиску на Росію.

Ігнат також зазначив, що удосконалення ракет і безпілотників спрямоване на те, щоб ускладнити роботу українських засобів радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони.

Під час нічної атаки, за його словами, українські сили збили один "Кинджал" і чотири балістичні ракети.

Ігнат додав, що система Patriot справді ефективна проти балістичних ракет, однак має обмеження за радіусом дії.

"Patriot — це потужна система, яка справді може збивати балістичні ракети. Але у неї є обмеження — по балістичній траєкторії її ефективний радіус відносно невеликий, приблизно кілька десятків кілометрів (орієнтовно до ~25 км)", — пояснив він.

Він наголосив, що для ефективного захисту всієї території України потрібна велика кількість таких систем, адже під час масованих атак, коли ракети летять із різних напрямків, повне перехоплення забезпечити складно.

ЗС РФ атакували Київщину 10 жовтня — що відомо

Нагадаємо, що пізно увечері 9 жовтня та після опівночі Росія масовано атакувала Україну дронами "Шахед". Вибухи пролунали у Києві та області, що спричинило перебої з електропостачанням.

У Печерському районі Києва під час атаки сталася пожежа у багатоповерховому будинку, мешканців евакуюють, є постраждалі. Під час повітряної тривоги у столиці працювали сили протиповітряної оборони. За даними журналістів і місцевих каналів, у Київській області та деяких районах столиці почалися перебої зі світлом, зокрема через атаки на ТЕЦ.

Міський голова Віталій Кличко попереджав, що можливі перебої зі світлом та водопостачанням, та запевнив, що служби готові реагувати на ситуацію. Згодом Лівий берег столиці залишився без електроенергії, також були проблеми з водопостачанням.

Як повідомляв Фокус, енергетики відновили електропостачання для 270 тисяч абонентів у Києві. Роботи з ліквідації наслідків масованих російських атак тривають у кількох регіонах країни.