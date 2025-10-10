У Києві перебої зі світлом внаслідок атаки РФ: Міненерго заявляє про масований удар по енергетиці України

Росіяни масовано атакують українську енергетику: у Києві зафіксовано удари по критичній інфраструктурі, виникли масштабні перебої з електропостачанням. Лівий берег опинився без світла.

Також у столиці зафіксовані перебої з водопостачанням. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням", — зазначив посадовець.

В офіційному каналі Міністерства енергетики України повідомили про те, що ворог завдає масованого удару по український енергетичній системі.

"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", — зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Голова КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що наразі оперативні служби роблять усе можливе, аби мінімізувати ризики від атаки РФ на енергетичні об'єкти. За його словами, перебої зафіксовані у різних частинах Києва.

"На лівому березі ситуація складна. Так само фіксуємо проблеми з водопостачанням", — повідомив посадовець.

Кореспондент Фокусу також повідомив про перебої зі світлом у Київській області після атаки росіян.

Масована атака 10 жовтня: куди ще били росіяни

Росіяни уночі на 10 жовтня атакували низку українських міст. За інформацією місцевих каналів, перебої зі світлом зафіксовані у Дніпрі, Кривому Розі, кореспондент Фокусу повідомляє також про часткове зникнення світла у Кременчуці на Полтавщині.

Офіційного підтвердження від чиновників щодо перебоїв зі світлом у перелічених містах на момент публікації немає.

Також ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про щонайменше 7 ударів по місту: росіяни били по приватному секторі та об'єктах інфраструктури. Відомо щонайменше про трьох постраждалих внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, у Києві також внаслідок нічної атаки "Шахедів" та балістики зафіксована пожежа у житловій багатоповерхівці у Печерському районі. Влада повідомляє про постраждалих, палають кілька поверхів будівлі.

Моніторингові канали попереджали, що у ніч на 10 жовтня росіяни запустили понад 100 ударних дронів для атаки по Україні.