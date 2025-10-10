В Киеве перебои со светом в результате атаки РФ: Минэнерго заявляет о массированном ударе по энергетике Украины
Россияне массированно атакуют украинскую энергетику: в Киеве зафиксированы удары по критической инфраструктуре, возникли масштабные перебои с электроснабжением. Левый берег оказался без света.
Также в столице зафиксированы перебои с водоснабжением. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Левый берег столицы без электроэнергии. Есть и проблемы с водоснабжением", — отметил чиновник.
В официальном канале Министерства энергетики Украины сообщили о том, что враг наносит массированный удар по украинской энергетической системе.
"Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", — отметила министр энергетики Светлана Гринчук.
Новость дополняется...