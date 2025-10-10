Поддержите нас UA
В Киеве перебои со светом в результате атаки РФ: Минэнерго заявляет о массированном ударе по энергетике Украины

Киев без света
Фото иллюстративное: в Киеве перебои со светом в результате атаки России | Фото: Reuters

Россияне массированно атакуют украинскую энергетику: в Киеве зафиксированы удары по критической инфраструктуре, возникли масштабные перебои с электроснабжением. Левый берег оказался без света.

Также в столице зафиксированы перебои с водоснабжением. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Левый берег столицы без электроэнергии. Есть и проблемы с водоснабжением", — отметил чиновник.

В официальном канале Министерства энергетики Украины сообщили о том, что враг наносит массированный удар по украинской энергетической системе.

"Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", — отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

Новость дополняется...