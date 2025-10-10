Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": в Киеве и области перебои со светом, где угроза ударов

Поздно вечером 9 октября и после полуночи россияне массированно атакуют Украину "Шахедами". Взрывы прогремели в частности в Киеве и области, в результате чего возникли перебои с электроснабжением.

Related video

Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА была объявлена в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал, что известно о ночном обстреле россиян.

Воздушную тревогу в столице объявили около 23:20 часов: мониторинговые каналы предупредили об угрозе для столицы и ряда других областей. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" на востоке Киевщины западным курсом.

По данным мониторингового канала monitor, в небе над Украиной по состоянию на 00:20 часов зафиксировано более 100 российских "Шахедов" в ряде областей.

monitor | приблизительная карта движения "Шахедов" по состоянию на 00:20 часов

В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. По информации городского головы Виталия Кличко, в столице работали силы противовоздушной обороны по вражеским дронам в небе.

Корреспондент Фокуса и местные каналы сообщили, что в Киевской области и некоторых районах столицы начались перебои со светом после атаки россиян. Журналист Андрей Смолий отметил, что вражеские "Шахеды" атакуют ТЭЦ на Киевщине.

Виталий Кличко в своем Telegram-канале информировал, что в столице могут возникнуть перебои со светом и водоснабжением в результате атаки россиян. Городской голова подчеркнул, что оперативные службы "готовы к реагированию" на изменения в ситуации.

Корреспондент Фокуса также сообщил, что взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о по меньшей мере 8 дронов курсом через город.

Также взрывы были слышны в Днепре. Мониторинговые каналы предупреждали о движении около 10 дронов в направлении города.

Воздушная тревога в областях продолжается. Воздушные силы предупреждали по состоянию на 00:10 об угрозе для Киева, Харькова, Днепра и Сум.

Новость дополняется...

Напомним, ночью 7 октября россияне атаковали энергетику и железную дорогу Украины.

Также ночью 7 октября враг ударил по Сумах, в результате чего в части города исчез свет.