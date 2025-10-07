Массировання атака на Украину: россияне атаковали энергетику и поезда, есть пострадавшие (фото)

В ночь с 6 на 7 октября российские войска осуществили массированные атаки на несколько регионов Украины. Под ударами оказались Сумщина, Харьков, Херсон и Полтавская область. В результате обстрелов и атак дронов есть раненые, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и перебои с электроснабжением. В большинстве регионов продолжаются аварийно-восстановительные работы.

По информации председателя Сумской областной военной администрации Олега Григорова, вечером 6 октября российские войска продолжили атаки на приграничные районы Сумской области.

В селе Юнаковской громады в результате вражеского удара пострадала 49-летняя женщина. Ее госпитализировали с многочисленными травмами, провели операцию. Сейчас она находится в тяжелом, нестабильном состоянии под наблюдением медиков. В селе Краснопольской громады от удара беспилотника ранения получил 35-летний мужчина. Его также доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Кроме того, 61-летний житель Сумской общины подорвался на опасном предмете. Мужчина госпитализирован, врачи работают над стабилизацией его состояния.

Публикация Олега Григорова в Facebook Фото: Скриншот

Также Олег Григоров сообщил, что после массированных обстрелов в Шосткинской громаде продолжаются восстановительные работы. По его словам, все службы — энергетики, газовики, коммунальщики, спасатели — работают круглосуточно в тесной координации с Правительством и профильными министерствами. Энергетики постепенно восстанавливают подачу электроэнергии: в части домов свет уже есть постоянно, в других — подается по временным графикам для стабилизации энергосистемы. Газоснабжение восстановлено почти полностью, связь и мобильный интернет работают почти на 100%. Также действуют пункты несокрушимости и обеспечивается горячее питание.

Утром 7 октября российские ударные беспилотники атаковали Сумскую общину. Один из них попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и частичные обесточивания. На месте работают специалисты, которые обследуют территорию и фиксируют разрушения.

Как написал начальник Сумской городской военной администрации Алексей Кривошеенко, в 9:00 во дворе дома по улице Героев Крут, 64 будет развернут штаб по ликвидации последствий атаки. Жителям окажут помощь в восстановлении поврежденных домов и необходимую поддержку.

Публикация Олега Григорова в Telegram Фото: Скриншот

В 8:00 председатель Сумской ОГА сообщил, что под утреннюю атаку врага в Сумах попал троллейбус, который получил повреждения. Пассажир и водитель получили медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия.

Ночная атака на Харьков — серия взрывов и пожары

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в ночь с 6 на 7 октября российские войска совершили очередную массированную атаку на город. Под вражеский удар попал Индустриальный район, где после взрывов возник пожар. По предварительной информации, жертв нет.

В течение примерно двадцати минут в Харькове прозвучало около двух десятков мощных взрывов. В результате атаки в нескольких местах вспыхнули пожары. Терехов призвал жителей оставаться в укрытиях, ведь в небе еще находилась группа вражеских беспилотников.

Последствия ночной атаки в Харькове Фото: ГСЧС Последствия ночной атаки в Харькове Фото: ГСЧС

В общем, этой ночью оккупанты выпустили по Харькову 25 дронов-камикадзе типа "Шахед". Все удары были направлены по Немышлянскому району. После обстрелов в части города зафиксированы перебои с электроснабжением, информируют журналисты Общественного.

Обстрел Херсона — 13 раненых и одна погибшая

По сообщению Херсонской городской военной администрации, в ночь на 7 октября российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. В больницу сотрудники полиции доставили трех раненых — 18- и 51-летние женщины и 69-летний мужчина с контузиями, минно-взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Медики оказали им необходимую помощь, после чего пациенты продолжают лечение амбулаторно.

Также начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанко сообщил, что за прошедшие сутки под огнем российской артиллерии и атак дронов оказались пять населенных пунктов Херсонской общины: Херсон, Приднепровское, Степановка, Камышаны и Антоновка. Были повреждены частные дома, многоэтажки, учебные заведения, участок газопровода, хозяйственные постройки и автомобили; ранения получили 13 человек, один человек погиб.

Публикация Ярослава Шанко в Facebook Фото: Скриншот

Кроме того, в публикации Херсонской городской военной администрации говорится, что сотрудники полиции доставили в больницу 70-летнего мужчину, раненого во время обстрела Днепровского района Херсона. Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения. Сейчас мужчина госпитализирован и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Дроновая атака на Полтавскую область — повреждена инфраструктура

По словам председателя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, в ночь на 7 октября область снова подверглась атаке вражеских беспилотников. Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены административное здание, складские помещения и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры.

В нескольких местах вспыхнули пожары, которые спасатели ГСЧС быстро потушили. Пострадал и один из энергетических объектов — без электроснабжения остались 28 юридических и более тысячи бытовых потребителей. Также обломки дронов повредили частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия ночной атаки на Полтавщине Фото: ГСЧС Последствия ночной атаки на Полтавщине Фото: ГСЧС

Кроме этого, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за ночного обстрела Полтавской области внесены изменения в движение пригородных поездов. Часть рейсов сегодня временно отменена, а некоторые курсируют с задержками и по сокращенным маршрутам.

В частности, поезда №6356, №6353, №6531, №6532 и №6724 сегодня не будут курсировать. Рейсы №6722 и №6721 курсируют между станциями Ромодан и Полтава-Киевская вместо привычного маршрута "Ромодан — Полтава-Южная". Уже известно, что поезд №6722 отправился со станции Гоголево с опозданием 1,5 часа. Пассажирам советуют учитывать изменения при планировании поездок.

Напомним, что Игорь Терехов предупредил местных, что грядущая зима будет для Харькова самой тяжелой за все годы войны из-за массированных атак ВС РФ по мощностям АО "Харьковоблэнерго". В частности, за последние два дня российские оккупанты уничтожили две трансформаторные подстанции.

Также Фокус писал, что днем 6 октября ВС РФ ударили дроном по перинатальному центру в Сумах. Очевидцы рассказали, что перед взрывом было слышно приближение БПЛА.