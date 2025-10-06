Поддержите нас UA
Удар по роддому в Сумах: в ГСЧС показали, как он выглядит после атаки дрона (видео)

В ГСЧС показали последствия удара БПЛА по родильному в Сумах
6 октября ВС РФ нанесли удар по Сумах, БПЛА попал в роддом | Фото: ГСЧС

Днем 6 октября ВС РФ ударили дроном по перинатальному центру в Сумах. Очевидица и бабушка новорожденного мальчика Ольга Заика рассказала, что перед взрывом было слышно приближение БПЛА.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на кровле здания перинатального центра в Сумах, по которому ударили российские оккупанты. Предварительно, обошлось без жертв. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, опубликовав видео с места событий.

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь пояснил, что обошлось без пострадавших, ведь все находились в укрытии. Он отметил, что, по предварительным данным, по зданию ударил БПЛА типа "Италмас".

"Сначала "Шахед" летел, потом звук взрыва и стекла посыпались", — вспомнила Ольга Заика, бабушка одного из младенцев, в комментарии "Суспільному".

Спасатели потушили пожар после удара по роддому в Сумах
Спасатели показали, как выглядит крыша, в которую попал БПЛА
Фото: ГСЧС

Другая очевидица Елена Бахмач рассказала, что услышала приближение дрона, когда находилась в палате. Также она слышала, как его пытались сбить, а уже через несколько минут прогремел "сильный взрыв".

"Девочка была на капельнице, я не могла ее быстро схватить", — пояснила женщина, держа младенца на руках.

Дрон "Италмас" — что это такое

Как сообщал, украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов, этот российский БПЛА стал "настоящей бедой" для Сум. Фактически ВС РФ сделали из города тестовый полигон для испытаний своей разработки.

ВС РФ ударили по роддому в Сумах дроном Италмас
Фото российского дрона типа "Италмас"
Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Италмас" передает оператору аналоговую картинку, поэтому против него эффективны средства РЭБ. Макет такого беспилотника впервые представили еще в 2024 году. Россияне представили его как дрон, имеющий лучшие характеристики, чем "Ланцет", но по виду и способу пуска подобный "Шахеду".

Напомним, на момент удара в роддоме находились 11 детей, 35 пациенток и 120 сотрудников. Беспилотник попал в кровлю и вызвал пожар.

Аналитики Le Monde предупредили, что РФ наладила массовое изготовление дешевых БПЛА и перешла к новой тактике применения "Шахедов".