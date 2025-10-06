Удар по роддому в Сумах: в ГСЧС показали, как он выглядит после атаки дрона (видео)

Днем 6 октября ВС РФ ударили дроном по перинатальному центру в Сумах. Очевидица и бабушка новорожденного мальчика Ольга Заика рассказала, что перед взрывом было слышно приближение БПЛА.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на кровле здания перинатального центра в Сумах, по которому ударили российские оккупанты. Предварительно, обошлось без жертв. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, опубликовав видео с места событий.

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь пояснил, что обошлось без пострадавших, ведь все находились в укрытии. Он отметил, что, по предварительным данным, по зданию ударил БПЛА типа "Италмас".

"Сначала "Шахед" летел, потом звук взрыва и стекла посыпались", — вспомнила Ольга Заика, бабушка одного из младенцев, в комментарии "Суспільному".

Спасатели показали, как выглядит крыша, в которую попал БПЛА Фото: ГСЧС

Другая очевидица Елена Бахмач рассказала, что услышала приближение дрона, когда находилась в палате. Также она слышала, как его пытались сбить, а уже через несколько минут прогремел "сильный взрыв".

"Девочка была на капельнице, я не могла ее быстро схватить", — пояснила женщина, держа младенца на руках.

Дрон "Италмас" — что это такое

Как сообщал, украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов, этот российский БПЛА стал "настоящей бедой" для Сум. Фактически ВС РФ сделали из города тестовый полигон для испытаний своей разработки.

Фото российского дрона типа "Италмас" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Италмас" передает оператору аналоговую картинку, поэтому против него эффективны средства РЭБ. Макет такого беспилотника впервые представили еще в 2024 году. Россияне представили его как дрон, имеющий лучшие характеристики, чем "Ланцет", но по виду и способу пуска подобный "Шахеду".

Напомним, на момент удара в роддоме находились 11 детей, 35 пациенток и 120 сотрудников. Беспилотник попал в кровлю и вызвал пожар.

Аналитики Le Monde предупредили, что РФ наладила массовое изготовление дешевых БПЛА и перешла к новой тактике применения "Шахедов".