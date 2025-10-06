Россияне атаковали роддом в Сумах: дрон попал в крышу, детали

Россияне днем 6 октября нанесли удар по роддому в Сумах. Предварительно, пострадавших нет.

О последствиях обстрела Сум рассказал исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь. О попадании в крышу перинатального центра сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Андрея Ермака, в результате атаки крыша перинатального центра загорелась. Во время обстрела внутри учреждения находились 11 детей, 35 пациенток и 120 сотрудников. Глава ОП сообщает, что все успели спуститься в укрытие.

По словам и.о. городского головы Сум, предварительно по роддому ударил российский дрон "Италмас".

"К счастью, все находились в укрытии, поэтому пострадавших нет", — отметил Артем Кобзарь.

Председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что россияне прицельно ударили беспилотным летательным аппаратом по медицинскому учреждению в Колпаковском районе областного центра. По его словам, на момент атаки внутри находился 166 человек, из которых 11 — дети.

По информации корреспондента "Бабеля", оккупанты атаковали в Сумах 3-й роддом. Беспилотник попал в кровлю и вызвал пожар.

На момент публикации новости воздушная угроза для Сум продолжалась.

Напомним, 4 октября оккупанты ударили по пассажирскому поезду в Шостке, местные власти сообщали о 30 пострадавших. Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказывал, что россияне ударили второй раз во время эвакуации людей, пострадала кассирша пригородного поезда, а среди раненых пассажиров были трое детей.