Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах: дрон влучив у дах, деталі

Росіяни вдень 6 жовтня завдали удару по пологовому будинку в Сумах. Попередньо, постраждалих немає.

Про наслідки обстрілу Сум розповів виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. Про влучання в дах перинатального центру повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Андрія Єрмака, внаслідок атаки дах перинатального центру загорівся. Під час обстрілу всередині закладу знаходилися 11 дітей, 35 пацієнток і 120 співробітників. Голова ОП повідомляє, що всі встигли спуститися в укриття.

За словами в.о. міського голови Сум, попередньо по пологовому будинку вдарив російський дрон "Італмас".

"На щастя, усі перебували в укритті, тому постраждалих немає", — зазначив Артем Кобзар.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що росіяни прицільно вдарили безпілотним літальним апаратом по медичному закладу в Ковпаківському районі обласного центру. За його словами, на момент атаки всередині перебувал 166 людей, з яких 11 — діти.

За інформацією кореспондентки "Бабеля", окупанти атакували в Сумах 3-й пологовий будинок. Безпілотник влучив у покрівлю та спричинив пожежу.

На момент публікації новини повітряна загроза для Сум тривала.

Нагадаємо, 4 жовтня окупанти вдарили по пасажирському поїзду в Шостці, місцева влада повідомляла про 30 постраждалих. Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповідав, що росіяни вдарили вдруге під час евакуації людей, постраждала касирка приміського поїзда, а серед поранених пасажирів були троє дітей.