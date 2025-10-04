Атака на поїзд у Шостці: росіяни вдарили вдруге під час евакуації, постраждали троє дітей (фото)

Росія під час обстрілу Шостки Сумської області двічі вдарила по залізничному вокзалу. Повторна атака відбулася, коли з вокзалу почали евакуювати людей. Госпіталізовані щонайменше 8 людей.

Related video

Перший удар по залізничному вокзалу Шостки прийшовся на локомотив приміського поїзда "Терещенська — Новоград-Сіверський", а другий поцілив в електровоз потяга "Київ — Шостка". Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що внаслідок атаки росіян дістали поранення і співробітники "Укрзалізниці", і пасажири.

Постраждалих доправили до медзакладів для надання допомоги. Інших людей, які були на вокзалі під час обстрілу Шостки, провели в укриття під контролем рятувальників — їх евакуюють після відбою повітряної тривоги.

"Ворог вкотре навмисно бʼє залізничній інфраструктурі та людях", — зазначив Олексій Кулеба.

Пресслужба АТ "Укрзалізниця" розповіла, що медична допомога в лікарнях після удару по потягах "Терещенська — Новгород-Сіверський" та "Шостка — Київ" надається касирці приміського поїзда та постраждалим пасажирам, серед яких є троє дітей.

Офіс Генерального прокурора України повідомив про початок розслідування за фактом ударів російських БПЛА по пасажирських потягах в Шостці в Сумській області. За інформацією слідства, близько 11:50 безпілотник атакував поїзд, який на вокзалі очікував на відправлення, а за кілька хвилин, коли почалася евакуація пасажирів, по іншому потягу вдарив іще один дрон. Станом на 13:00 відомо, що після обстрілу Шостки госпіталізовані щонайменше 8 постраждалих.

В АТ "Сумиобленерго" також повідомили, що 4 жовтня росіяни атакували критичну інфраструктуру в Сумській області, через що місто Шостку та частково Шосткинський район було знеструмлено.

На момент публікації новини повітряна тривога в Шосткинському районі Сумської області триває.

Обстріл Шостки: що відомо про удар по поїзду

ЗС РФ вдарили по пасажирському поїзду в Шостці вдень 4 жовтня. Т.в.о. голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк розповідала, що через російську атаку постраждали близько 30 людей. Президент України Володимир Зеленський назвав ворожий обстріл Шостки терором цивільних і закликав світ до реакції.

Нагадаємо, вночі 2 жовтня росіяни масовано вдарили по депо "Укрзалізниці" в Одесі дронами. Під час обстрілу дістав поранення машиніст поїзда.