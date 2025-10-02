РФ масовано вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранено машиніста потяга (фото)

Вночі 2 жовтня росіяни під час масованого обстрілу Одеси пошкодили депо "Укрзалізниці". Машиніст потяга дістав поранення від уламків.

Про наслідки чергової нічної повітряної атаки ЗС РФ повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Він розповів, що десятки дронів били по населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Запорізької області, а також ворожих ударів зазнали залізничні об'єкти в Одесі та північних регіонах.

За його словами, пораненому під час масованого обстрілу депо "Укрзалізниці" в Одесі машиністу надається необхідна медична допомога.

Міністр також розповів про наслідки російських ударів по залізничній інфраструктурі прикордонних громад у північних регіонах, зокрема в Конотопі. За його словами, потяги уникли пошкоджень, оскільки зупинялися на безпечній відстані від зони ураження ворожими безпілотниками. Станом на ранок контактна мережа залізниці була заживлена та поїзди продовжили рухатися маршрутами, проте з певними затримками.

"Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою. Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупиняли українські транспортні артерії", — сказав Олексій Кулеба.

Про те, що росіяни атакували вночі 2 жовтня цивільну інфраструктуру Одеської області, повідомив також голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він розповів, що пошкоджень під час обстрілу зазнав об'єкт транспортної інфраструктури, а один із працівників отримав поранення.

Також, за словами голови ОВА, під час російської атаки були пошкоджені дах і скління приватного будинку, постраждала ще одна цивільна людина. В області відбуваються перебої з електропостачанням.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Одеси вночі 2 жовтня Фото: ДСНС ДСНС ліквідували пожежу після російського обстрілу 2 жовтня Фото: ДСНС

В ДСНС розповіли станом на 9:00, що рятувальники ліквідували пожежу в депо "Укрзалізниці" в Одесі після російського обстрілу. Наразі відомо про двох постраждалих від атаки — одна людина дістала поранення в депо, інша — у приватному будинку.

Обстріл Одеси 2 жовтня: що відомо

В ніч на 2 жовтня в Одесі пролунали вибухи через масовану атаку російських безпілотників. Місцеві пабліки писали, що в деяких районах міста зникли електро- та водопостачання. Моніторингові канали повідомляли, що в бік обласного центру рухалися близько 20 ворожих БПЛА.

Раніше росіяни пошкоджували об'єкти "Укрзалізниці" в Одеській області під час нічної атаки БПЛА 27 вересня. Тоді обійшлося без постраждалих, проте ворожа атака призвела до затримки поїздів.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня через російські обстріли виникли знеструмлення в Сумській області, а також було пошкоджено залізничну інфраструктуру. В "Укрзалізниці" повідомляли про затримки в русі потягів.