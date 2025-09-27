Зруйнований "АТБ" у Запоріжжі та затримки поїздів на Одещині: наслідки нічної атаки БПЛА

У ніч на суботу 27 вересня росіяни атакували українські міста 115-ма ударними БпЛА. Внаcлідок нічного обстрілу тисячі мешканців Запоріжжя залишились без світла, а в Одеській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 97 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях та падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях.

Вінницька область

Внаслідок масованої ворожої атаки на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру, також пошкоджено скління вікон та дах житлового будинку, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

За її інформацією пожежу ліквідовано, а рух потягів відновлено. Без електропостачання залишається один житловий будинок.

Запорізька область

Вночі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що росіяни завдали щонайменше два удари.

Без світла, інформував він, залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя, але вже о 4-й ранку понад 95% абонентів було знову заживлено.

За його інформацією, росіяни атакували Запоріжжя двома БпЛА, внаслідок чого був зруйнований магазин. Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджені дві багатоповерхівки та нежитлові приміщення, повідомив посадовець, додавши що наразі фахівцями проводяться роботи з обстеження об'єктів.

Місцеве видання "Забор" уточнює, що під удар потрапив магазин "АТБ".

РІА "Південь" повідомляє, що зазнала руйнувань міжміська автостанція у Запоріжжі, де вибуховою хвилею винесло закриті фанерою вікна.

ДСНС повідомляє, що загальна площа пожежі у приміщені магазину склала 50 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання, провели розбір і проливку конструкцій. Також зазнали пошкоджень два легкових автомобіля та сусідні будівлі.

Секретар міськради Регіна Харченко показала, як комунальники прибирають уламки дронів та розтрощені стіни будівель, ліквідовуючи сліди нічних атак.

Загалом, повідомив Федоров, продовж доби окупанти завдали 519 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. 324 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку Чарівне, Білогір’я, Рівнопілля. Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Одеська область

Сьогодні вночі ЗС РФ знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, зафіксовано наслідки, зокрема, для об’єкту транспортної інфраструктури, констатував посадовець. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

На Одещині російські дрони пошкодили залізничну інфраструктуру, повідомили в "Укрзалізниці". Обійшлося без постраждалих серед пасажирів та залізничників, оскільки усі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів.

Наразі рух поїздів уже відновлено, але деякі з них йдуть з відставанням від графіка.

Утім, через пошкодження інфраструктури тимчасово скасовано приміські рейси:

№6251, №6253, №6255 Вапнярка – Одеса-Головна

№7024 Подільськ — Слобідка

За скороченим маршрутом курсуватиме й поїзд №7021 Подільськ – Одеса-Головна (замість Слобідка — Одеса-Головна), повідомили в "УЗ".

