Разрушенный "АТБ" в Запорожье и задержки поездов в Одесской области: последствия ночной атаки БПЛА

В ночь на субботу 27 сентября россияне атаковали украинские города 115-ю ударными БПЛА. В результате ночного обстрела тысячи жителей Запорожья остались без света, а в Одесской области была повреждена железнодорожная инфраструктура.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 97 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях и падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.

Винницкая область

В результате массированной вражеской атаки в Винницкой области есть попадание в критическую инфраструктуру, также повреждено остекление окон и крыша жилого дома, сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

По ее информации пожар ликвидирован, а движение поездов восстановлено. Без электроснабжения остается один жилой дом.

Запорожская область

Ночью глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщал, что россияне нанесли по меньшей мере два удара.

Без света, информировал он, осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья, но уже в 4 утра более 95% абонентов были снова запитаны.

По его информации, россияне атаковали Запорожье двумя БПЛА, в результате чего был разрушен магазин. В результате ночной вражеской атаки повреждены две многоэтажки и нежилые помещения, сообщил чиновник, добавив, что сейчас специалистами проводятся работы по обследованию объектов.

Местное издание "Забор" уточняет, что под удар попал магазин "АТБ".

РИА "Південь" сообщает, что подверглась разрушениям междугородняя автостанция в Запорожье, где взрывной волной вынесло закрытые фанерой окна.

ГСЧС сообщает, что общая площадь пожара в помещении магазина составила 50 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, провели разбор и проливку конструкций. Также получили повреждения два легковых автомобиля и соседние здания.

Секретарь горсовета Регина Харченко показала, как коммунальщики убирают обломки дронов и разбитые стены зданий, ликвидируя следы ночных атак.

В общем, сообщил Федоров, в течение суток оккупанты нанесли 519 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. 324 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку Волшебное, Белогорье, Ровнополье. Поступило 30 сообщений о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.

Одесская область

Сегодня ночью ВС РФ снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Несмотря на эффективную работу сил ПВО, зафиксированы последствия, в частности, для объекта транспортной инфраструктуры, констатировал чиновник. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

В Одесской области российские дроны повредили железнодорожную инфраструктуру, сообщили в "Укрзализныце". Обошлось без пострадавших среди пассажиров и железнодорожников, поскольку все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов.

Сейчас движение поездов уже восстановлено, но некоторые из них идут с отставанием от графика.

В то же время из-за повреждения инфраструктуры временно отменены пригородные рейсы:

№6251, №6253, №6255 Вапнярка — Одесса-Главная

№7024 Подольск — Слободка

По сокращенному маршруту будет курсировать и поезд №7021 Подольск — Одесса-Главная (вместо Слободка — Одесса-Главная), сообщили в "УЗ".

