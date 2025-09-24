ВС РФ атаковали Запорожье ФАБами: разрушены дома, вспыхнул пожар (фото)

В ночь на 24 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью бомбами, в результате чего в одном из районов вспыхнул пожар.

По предварительной информации, ВС РФ ударили по городу двумя фугасными бомбами, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли 2 удара, предварительно ФАБ, по Запорожью. В результате атаки произошло возгорание", — написал Федоров.

Он обнародовал фото изнутри одного из пострадавших в результате российской атаки домов.

Последствия российского удара по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

Федоров также сообщил, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар, который поднялся из-за удара РФ по Запорожью.

Спасатели ликвидируют пожар в Запорожье

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате обстрела Запорожья не было.

Напомним, вечером 23 сентября ВС РФ нанесли не менее 16 ударов "шахедами" по Харькову.

23 сентября ВС РФ ударили баллистикой по городу Татарбунары.