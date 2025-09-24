ВС РФ атаковали Запорожье ФАБами: разрушены дома, вспыхнул пожар (фото)
В ночь на 24 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью бомбами, в результате чего в одном из районов вспыхнул пожар.
По предварительной информации, ВС РФ ударили по городу двумя фугасными бомбами, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Россияне нанесли 2 удара, предварительно ФАБ, по Запорожью. В результате атаки произошло возгорание", — написал Федоров.
Он обнародовал фото изнутри одного из пострадавших в результате российской атаки домов.
Федоров также сообщил, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар, который поднялся из-за удара РФ по Запорожью.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате обстрела Запорожья не было.
Напомним, вечером 23 сентября ВС РФ нанесли не менее 16 ударов "шахедами" по Харькову.
23 сентября ВС РФ ударили баллистикой по городу Татарбунары.