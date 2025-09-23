ВС РФ ударили баллистикой по городу Татарбунары: начался пожар в центре, есть погибшие (видео)

В ночь на 23 сентября Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли дронами-камикадзе "Шахед" и ракетами город Татарбунары в Одесской области. В результате попадания вражеских средств поражения начался пожар, с которым до утра справились спасательные команды со спецмашинами.

Около полуночи 23 сентября в сторону западной части Одесской области летели баллистические ракеты. В 1 час российские беспилотники приблизились к Татарбунарам Белгород-Днестровского района, а также Затоке и Тузле, сообщили в Telegram-канале "Одесса Info". Через 20 минут появилась информация о прилете. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил воздушный удар россиян.

Согласно данным мониторинговых каналов, западным районам Одесской области могли угрожать минимум две скоростные цели — речь шла о возможных баллистических ракетах, позже — о "Шахедах". В результате попадания по Татарбунарам загорелись киоски в центре, погибла женщина, а еще три человека получили ранения. На серии видео с места событий видим, что огонь полностью охватил сооружения. Утренние кадры показали разрушение нескольких домов. Кроме того, повреждены отель, "Укрпочта", "Укртелеком", дом культуры, центр предоставления административных услуг, автомобили.

"Идиоты ударили баллистической ракетой прямо в центр города Татарбунары. Под ударом мясной магазин, кафе и салон красоты, прямо в центре города", — написали в соцсетях.

В 8:50 Олег Кипер сообщил, что ВС РФ ударили по Татарбунарам баллистическими ракетами. Согласно данным ОВА, ВС РФ целенаправленно атаковали объект инфраструктуры: какой именно, не указано.

Татарбунары - город, расположенный на берегу озера Сасык на пересечении трех трасс — М15, Т1627 и Т1610. Расстояние до оккупированного Крыма — около 200 км.

Обстрел Украины — где расположен город Татарбунары

Обстрел Украины — детали

Воздушные силы ВСУ утром 23 сентября рассказали об итогах обстрела Украины средствами поражения ВС РФ. Выяснилось, что россияне запустили 103 дрона и четыре баллистические ракеты. Средства ПВО сбили все дроны: о сбивании ракет информации нет.

