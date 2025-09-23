ЗС РФ вдарили балістикою по місту Татарбунари: почалась пожежа у центрі, є загиблі (відео)

В ніч на 23 вересня Збройні сили Російської Федерації обстріляли дронами-камікадзе "Шахед" та ракетами місто Татарбунари в Одеській області. Внаслідок влучання ворожих засобів ураження почалась пожежа, з якою до ранку впорались рятувальні команди зі спецмашинами.

Близько опівночі 23 вересня у бік західної частини Одещини летіли балістичні ракети. О 1 год російські безпілотники наблизились до Татарбунар Білгород-Дністровського району, а також Затоки й Тузли, повідомили у Telegram-каналі "Одеса Info". За 20 хвилин з'явилась інформація про приліт. Глава Одеської військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив повітряний удар росіян.

Згідно з даними моніторингових каналів, західним районам Одеської області могли загрожувати мінімум дві швидкісні цілі — ішлося про можливі балістичні ракети, згодом — про "Шахеди". Внаслідок влучання по Татарбунарах зайнялись кіоски у центрі, загинула жінка, а ще троє людей отримали поранення. На серії відео з місця подій бачимо, що вогонь повністю охопив споруди. Ранкові кадри показали руйнування кількох будинків. Крім того, пошкоджено готель, "Укрпошту", "Укртелеком", будинок культури, центра надання адміністративних послуг, автомобілі.

"Ідіоти вдарили балістичною ракетою прямо в центр міста Татарбунари. Під ударом м'ясний магазин, кав'ярня та салон краси, прямо в центрі міста", — написали у соцмережах.

О 8:50 Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ вдарили по Татарбунарах балістичними ракетами. Згідно з даними ОВА, ЗС РФ цілеспрямована атакували об'єкт інфраструктури: який саме, не вказано.

Татарбунари — місто, розташоване на березі озера Сасик на перетині трьох трас — М15, Т1627 та Т1610. Відстань до окупованого Криму — близько 200 км.

Повітряні сили ЗСУ зранку 23 вересня розповіли про підсумки обстрілу України засобами ураження ЗС РФ. З'ясувалось, що росіяни запустили 115 дронів та три балістичні ракети. Засоби ППО збили 103 дрони: про збиття ракет інформації немає.

Зазначимо, Фокус писав про масований обстріл України в ніч з 22 на 23 вересня. ЗС РФ запустили дрони, КАБи та ракети по Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях. На Запоріжжі під руїнами загинув чоловік. Внаслідок удару РФ затримуються поїзди, повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадуємо, 22 вересня відбувався масований удар керованих авіабомб по Запоріжжю. Тим часом ГУР опублікував детальний аналіз комплектуючих для КАБів та повідомив, які країни продають для них компоненти.