У місті вибухи і пожежі: росіяни скинули на Запоріжжя 5 авіабомб, є жертви (фото, відео)

Під ранок 22 вересня російські окупаційні війська скинули на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб, внаслідок чого у місті спалахнули численні пожежі. Є загиблі.

Ворог атакував не лише цивільні об'єкти, а й промисловість, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог наніс 5 ударів по Запоріжжю. Атакував обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості", — написав Федоров.

Згодом він оприлюднив відео, на якому видно наслідки російської атаки: пожежу в будинку та згоріли автомобілі.

Після шостої ранку Федоров повідомив, що ЗС РФ скерували на Запоріжжя 5 авіабомб.

"З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто щонайменше 5 авіабомб", — зазначив Федоров.

Проте і на цьому атака РФ не завершилась, адже вибухи продовжили лунати.

"Двоє людей загинули, двоє поранені. Один з поранених у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", — написав Федоров о 6:39.

Крім того, у Запоріжжі пошкоджено житлові будинки.

"Внаслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення", — наголосив Федоров.

Пошкоджений житловий будинок у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

