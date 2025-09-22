Нічна атака РФ: "шахеди" вдарили по Борисполю, Сумам та Запоріжжю (відео)

У ніч на 22 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Бориспільському району Київської області, де спалахнули приватні будинки

Також є влучання у Ковпаківському районі Сум, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Цієї ночі Сумська громада — під атакою російських ударних БпЛА. Є влучання у Ковпаківському районі міста", — написав Григоров.

Він уточнив, що до ліквідації наслідків удару залучені всі екстрені служби, а обстеження території триває.

Зазначимо, що про вибух у Сумах ЗМІ повідомляли близько четвертої ночі.

Водночас у Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки сталося займання житлової триповерхівки.

"Також виникла пожежа у двох приватних будинках. Оперативні служби на місцях. Йде ліквідація загорянь", — зазначили в Київській обласній військовій адміністрації.

У мережі також з'явилось відео з атакою дрона в районі Борисполя.

Близько п'ятої ранку в КОВА повідомили, що наслідки ворожої атаки фіксують у 4 районах Київщини:

у Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки;

у Фастівському районі — пожежа приватного будинку;

в Обухівському районі унаслідок збиття ворожої цілі відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок;

у Бориспільському районі виникла пожежа приватного будинку. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Вся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує", — підкреслили в КОВА.

Крім того, росіяни також атакували Запоріжжя.

"Через атаку росіян виникла пожежа. Усі деталі зʼясовуються", — коротко повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Згодом він уточнив, що ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури.

"Знищено і пошкодженого автівки", — наголосив Федоров.

На момент публікації матеріалу інформації щодо потерпілих внаслідок російської атаки в інших регіонах, окрім Київщини, не було

