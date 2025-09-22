Нічна атака РФ: "шахеди" вдарили по Борисполю, Сумам та Запоріжжю (відео)
У ніч на 22 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Бориспільському району Київської області, де спалахнули приватні будинки
Також є влучання у Ковпаківському районі Сум, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Цієї ночі Сумська громада — під атакою російських ударних БпЛА. Є влучання у Ковпаківському районі міста", — написав Григоров.
Він уточнив, що до ліквідації наслідків удару залучені всі екстрені служби, а обстеження території триває.
Зазначимо, що про вибух у Сумах ЗМІ повідомляли близько четвертої ночі.
Водночас у Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки сталося займання житлової триповерхівки.
"Також виникла пожежа у двох приватних будинках. Оперативні служби на місцях. Йде ліквідація загорянь", — зазначили в Київській обласній військовій адміністрації.
У мережі також з'явилось відео з атакою дрона в районі Борисполя.
Близько п'ятої ранку в КОВА повідомили, що наслідки ворожої атаки фіксують у 4 районах Київщини:
- у Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки;
- у Фастівському районі — пожежа приватного будинку;
- в Обухівському районі унаслідок збиття ворожої цілі відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок;
- у Бориспільському районі виникла пожежа приватного будинку. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.
"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Вся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує", — підкреслили в КОВА.
Крім того, росіяни також атакували Запоріжжя.
"Через атаку росіян виникла пожежа. Усі деталі зʼясовуються", — коротко повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Згодом він уточнив, що ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури.
"Знищено і пошкодженого автівки", — наголосив Федоров.
На момент публікації матеріалу інформації щодо потерпілих внаслідок російської атаки в інших регіонах, окрім Київщини, не було
Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російський дрон вдарив по цивільному гуртожитку на Полтавщині.
У ніч на 19 вересня у спальному районі Києва впав та вибухнув "шахед".