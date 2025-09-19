Нічна атака РФ: у спальному районі Києва впав та вибухнув "шахед" (відео)

У ніч на 19 вересня російські окупаційні війська атакували столицю України ударними дронами типу "шахед", внаслідок чого було пошкоджено тролейбусну мережу.

Один з "шахедів" впав та вибухнув у Солом'янському районі столиці, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко.

Згодом інформацію про падіння уламків ворожих БПЛА підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Маємо падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі", — зазначив Ткаченко.

Він уточнив, що там також пошкоджено тролейбусну мережу.

"Наразі зʼясовуємо характер можливих пошкоджень по місту загалом", — наголосив Ткаченко.

На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня РФ атакувала Київську область дронами та влучила по будинках та складських приміщеннях.

17 вересня російський дрон розбомбив автозаправну станцію на Полтавщині.