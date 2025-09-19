Ночная атака РФ: в спальном районе Киева упал и взорвался "шахед" (видео)

В ночь на 19 сентября российские оккупационные войска атаковали столицу Украины ударными дронами типа "шахед", в результате чего была повреждена троллейбусная сеть.

Один из "шахедов" упал и взорвался в Соломенском районе столицы, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"По предварительной информации, падение и взрыв БПЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

Впоследствии информацию о падении обломков вражеских БПЛА подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Имеем падение обломков сбитого БпЛА предварительно на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе", — отметил Ткаченко.

Он уточнил, что там также повреждена троллейбусная сеть.

"Сейчас выясняем характер возможных повреждений по городу в целом", — подчеркнул Ткаченко.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, в ночь на 18 сентября РФ атаковала Киевскую область дронами и попала по домам и складским помещениям.

17 сентября российский дрон разбомбил автозаправочную станцию на Полтавщине.