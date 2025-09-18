Российский дрон разбомбил автозаправочную станцию на Полтавщине: есть пострадавшие (фото)

К вечеру 17 сентября российские оккупационные войска атаковали автозаправочную станцию в Полтавском районе Полтавской области ударным дроном типа "Шахед".

В результате атаки на АЗС вспыхнул пожар, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар", — написал Когут.

Он уточнил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

РФ ударила дроном по АЗС в Полтавском районе Фото: Полтавская ОВА

В половине 12 ночи пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за российской атаки пострадали четыре человека.

"Пострадали четыре человека — трое водителей и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции", — отметили в ГСЧС.

Там также подчеркнули, что пожар уже ликвидировали, а работы по разбору завалов завершили.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия удара РФ по АЗС Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия удара РФ по АЗС

