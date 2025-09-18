Российский дрон разбомбил автозаправочную станцию на Полтавщине: есть пострадавшие (фото)
К вечеру 17 сентября российские оккупационные войска атаковали автозаправочную станцию в Полтавском районе Полтавской области ударным дроном типа "Шахед".
В результате атаки на АЗС вспыхнул пожар, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар", — написал Когут.
Он уточнил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.
В половине 12 ночи пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за российской атаки пострадали четыре человека.
"Пострадали четыре человека — трое водителей и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции", — отметили в ГСЧС.
Там также подчеркнули, что пожар уже ликвидировали, а работы по разбору завалов завершили.
Напомним, в центре Полтавы устанавливают боевой вертолет "Ми-2" вместо памятника Петру I.
В ночь на 17 сентября россияне ударили по инфраструктуре "Укрзализныци" и Черкасской области.