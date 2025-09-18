Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Российский дрон разбомбил автозаправочную станцию на Полтавщине: есть пострадавшие (фото)

Последствия удара РФ по АЗС в Полтавском районе
Последствия удара РФ по АЗС в Полтавском районе | Фото: Полтавская ОВА

К вечеру 17 сентября российские оккупационные войска атаковали автозаправочную станцию в Полтавском районе Полтавской области ударным дроном типа "Шахед".

Related video

В результате атаки на АЗС вспыхнул пожар, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар", — написал Когут.

Он уточнил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

РФ ударила дроном по АЗС в Полтавском районе
РФ ударила дроном по АЗС в Полтавском районе
Фото: Полтавская ОВА

В половине 12 ночи пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за российской атаки пострадали четыре человека.

"Пострадали четыре человека — трое водителей и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции", — отметили в ГСЧС.

Там также подчеркнули, что пожар уже ликвидировали, а работы по разбору завалов завершили.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия удара РФ по АЗС
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия удара РФ по АЗС
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия удара РФ по АЗС
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия удара РФ по АЗС
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия удара РФ по АЗС
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия удара РФ по АЗС

Напомним, в центре Полтавы устанавливают боевой вертолет "Ми-2" вместо памятника Петру I.

В ночь на 17 сентября россияне ударили по инфраструктуре "Укрзализныци" и Черкасской области.