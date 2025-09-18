Російський дрон розбомбив автозаправну станцію на Полтавщині: є постраждалі (фото)

Надвечір 17 вересня російські окупаційні війська атакували автозаправну станцію у Полтавському районі Полтавської області ударним дроном типу "Шахед".

Внаслідок атаки на АЗС спалахнула пожежа, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа", — написав Когут.

Він уточнив, що на місці події працюють усі відповідні служби.

РФ вдарила дроном по АЗС у Полтавському районі Фото: Полтавська ОВА

О пів на 12 ночі пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що через російську атаку постраждали четверо осіб.

"Постраждали четверо людей — троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції", — зазначили в ДСНС.

Там також підкреслили, що пожежу вже ліквідували, а роботи з розбору завалів завершили.

Співробтіники ДСНС ліквідовують наслідки удару РФ по АЗС Співробтіники ДСНС ліквідовують наслідки удару РФ по АЗС

