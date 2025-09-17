Гелікоптер замість Петра І: у центрі Полтави встановлюють бойовий вертоліт (фото)

Увечері 17 вересня у Полтаві на місці, де раніше стояв пам'ятник Петру І, почали встановлювати гелікоптер "Мі-2", який раніше виконував бойові завдання.

Це ініціатива 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, розповів речник підрозділу Євген Ракіта в коментарі Суспільному.

За словами Ракіти, цей гелікоптер раніше використовували для виконання бойових завдань, а саму ініціативу присвятити до 10-ї річниці створення бригади.

Гелікоптер "Мі-2" у Полтаві Фото: Суспільне

Встановлення "Мі-2" відбувається на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика біля приміщення простору розвитку Полтави "Містохаб". Його розмістять для огляду тимчасово — до трьох тижнів.

Встановлення гелікоптера "Мі-2" у Полтаві Фото: Суспільне

Журналісти також нагадали, що демонтаж пам'ятника Петру відбувався на початку травня 2025 року. Під час зняття верхівки пам’ятника виявили елемент гравіювання у вигляді двоголового орла, який раніше ніхто не помічав.

Елементи пам’ятника Петру І передали до музею Полтавської битви.

Нагадаємо, у травні в Полтаві демонтували 180-річний пам'ятник на місці відпочинку Петра І.

Фокус також писав про те, що в Одесі намалювали прапор РФ на місці, де стояв памʼятник Катерині ІІ.