У Полтаві демонтували 180-річний пам'ятник на місці відпочинку Петра І (фото)

Скульптуру російського царя перенесли до музею. На підготовку до знесення витратили місяць.

Related video

Про це повідомляє Суспільне Полтава 22 травня.

Демонтажем займалися не лише комунальники, а й музейники та архітектори.

Перший етап робіт з демонтажу відбувся 2 травня: зняли основні елементи пам’ятника Петру І: шолом, щит та меч. Ба більше, під час процесу побачили, що всередині памʼятник порожнистий, а постамент набитий піщаною засипкою вперемішку з цеглою.

У Полтаві демонтували пам'ятник на місці відпочинку Петра І Фото: Суспільне Полтава

Роботи зі знесення виконували комунальники та працівники музею під наглядом архітекторів. Зокрема, на верхівці вперше помітили елемент гравіювання у вигляді двоголового орла.

"Після того, як фахівці реставраційної майстерні зняли верхівку, ми побачили на щиті наче пробій двоголового орла. Символічно — це була підготовка до виготовлення ще однієї деталі, подібної до тієї, яку ви сьогодні бачили, щоб накласти її на щит. Ми зараз побачили те, чого, по суті, ніхто не бачив, крім реставраторів, які були допущені свого часу — 1938-го, 1948-го року", — розповів історик-краєзнавець Сергій Козлов.

У Полтаві повністю знесли пам'ятник на місці відпочинку Петра І Фото: Суспільне Полтава

А на заключних етапах демонтажу, з 15 травня, працівники розбирали одну з металевих тумб та цегляну кладку з нижньої частини пам’ятника.

Памʼятник Петру І в Полтаві

Памʼятнику російському царю майже 180 років. Монумент був у тому місці, де Петро І зупинявся для відпочинку після перемоги у битві зі шведами в 1709 році. Усі демонтовані частини та цеглу передали до музею "Поле Полтавської битви", де залишки зберігатимуться у спеціальному приміщенні.

Нагадаємо, в Одесі постамент, де раніше стояв пам'ятник російській імператриці Катерині II, 16 травня замалювали фарбами, схожими на прапор РФ. Інцидентом зайнялися правоохоронці.

Також Фокус писав про Вільногірський кар’єр, який називають також "Дніпровськими Мальдівами" — мальовнича місцина з чистим пляжем і блакитною водою.